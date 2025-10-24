Шоколад і скумбрія – тепер делікатеси: ціни на продукти в Україні злетіли у космос (фото)
Користувачі мережі нарікають на високі ціни
В Україні значно злетіли ціни на деякі продукти й зараз вони стоять наче делікатеси. Не йдеться про щось вишукане, все набагато простіше — скумбрія та шоколад своїми цінниками буквально шокують українців.
Що потрібно знати:
- У мережі українці активно обговорюють ціни на продукти
- Ціна за скумбрію – 240 гривень, а шоколад коштує майже 300 гривень
- Названо ціни на продукти в українських магазинах
Обговорення цієї теми почалося у соціальній мережі Threads. Користувачі нарікають на високі ціни на продукти у магазинах.
Ціни на рибу
Автор посту наголосила, що цінник на скумбрію її дуже здивував — 240 гривень за рибку невеликого розміру.
Дехто навіть пожартував, що з такими цінами вже простіше самим ловити скумбрію.
Продовжуючи тему цін на рибу, одна з користувачів соцмережі додала, що віддала 310 гривень всього за п’ять карасиків.
"Телеграф" вирішив перевірити, які зараз ціни на скумбрію гарячого копчення, про яку писала авторка посту, у великих українських супермаркетах.
У середньому скумбрія гарячого копчення важить 300-400 г. В одному з випадків ціни вказані за 100 грамів, в іншому – за кілограм.
Таким чином, одна скумбрія (залежно від її ваги) коштуватиме 200-250 гривень.
Ціни на шоколад
Ще одним продуктом, ціни на який вражають українців, це шоколад. Користувачі діляться фотографіями солодощі із супермаркету. Вага цієї шоколадки – 300 грамів.
Так виглядають ціни на цей шоколад в інших магазинах:
Ціни на інші продукти
Також Телеграф публікує власні фотографії цін на продукти в магазині. В цьому випадку ми показуємо фото ковбасних виробів, солодощів, кави та іншої.
