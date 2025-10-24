Рус

Шоколад і скумбрія – тепер делікатеси: ціни на продукти в Україні злетіли у космос (фото)

Анастасія Мокрик
Українці обговорюють у мережі ціни на продукти Новина оновлена 24 жовтня 2025, 14:23
Українці обговорюють у мережі ціни на продукти. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі мережі нарікають на високі ціни

В Україні значно злетіли ціни на деякі продукти й зараз вони стоять наче делікатеси. Не йдеться про щось вишукане, все набагато простіше — скумбрія та шоколад своїми цінниками буквально шокують українців.

Що потрібно знати:

  • У мережі українці активно обговорюють ціни на продукти
  • Ціна за скумбрію – 240 гривень, а шоколад коштує майже 300 гривень
  • Названо ціни на продукти в українських магазинах

Обговорення цієї теми почалося у соціальній мережі Threads. Користувачі нарікають на високі ціни на продукти у магазинах.

Ціни на рибу

Автор посту наголосила, що цінник на скумбрію її дуже здивував — 240 гривень за рибку невеликого розміру.

У мережі обговорюють ціни на скумбрію
Коментар із соцмережі
У мережі обговорюють ціни на скумбрію
Коментарі із соцмережі

Дехто навіть пожартував, що з такими цінами вже простіше самим ловити скумбрію.

У мережі обговорюють ціни на скумбрію
Коментарі із соцмережі

Продовжуючи тему цін на рибу, одна з користувачів соцмережі додала, що віддала 310 гривень всього за п’ять карасиків.

У мережі обговорюють ціни на рибу
Коментар із соцмережі

"Телеграф" вирішив перевірити, які зараз ціни на скумбрію гарячого копчення, про яку писала авторка посту, у великих українських супермаркетах.

У середньому скумбрія гарячого копчення важить 300-400 г. В одному з випадків ціни вказані за 100 грамів, в іншому – за кілограм.

Скільки скумбрія коштує в Україні
Ціни на скумбрію в "Сільпо"
Скільки коштує скумбрія в Україні
Ціни на скумбрію у "Варусі"

Таким чином, одна скумбрія (залежно від її ваги) коштуватиме 200-250 гривень.

Ціни на шоколад

Ще одним продуктом, ціни на який вражають українців, це шоколад. Користувачі діляться фотографіями солодощі із супермаркету. Вага цієї шоколадки – 300 грамів.

Скільки коштує шоколад Мілка в Україні
Ціни на шоколад

Так виглядають ціни на цей шоколад в інших магазинах:

Скільки коштує Мілка в Україні
Ціни на шоколад у "Варусі"
Скільки коштує Мілка в Україні
Ціни на шоколад у "Сільпо"
Скільки коштує милка в Україні
Ціни на шоколад в "АТБ"

Ціни на інші продукти

Також Телеграф публікує власні фотографії цін на продукти в магазині. В цьому випадку ми показуємо фото ковбасних виробів, солодощів, кави та іншої.

Скільки коштують солодощі в Україні
Ціни на солодощі у "Варусі"
Скільки коштує кава в Україні
Ціни на каву та шоколад у "Варусі"
Скільки коштують солодощі в Україні
Ціни на солодощі у "Варусі"
Скільки коштують соуси в Україні
Ціни на соуси у "Варусі"
Скільки коштує ковбаса у Варусі
Ціни на ковбасу у "Варусі"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що різниця ціни пива та соку в супермаркеті насмішила українців. Курйозну ситуацію зафіксували в АТБ.

