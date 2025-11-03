Ціни проб'ють стелю? Навколо головного продукту розгорілася битва у супермаркетах

Зростання цінників у магазинах України стримують одразу кілька факторів

Вартість хліба в 2025 році, ймовірно, не зросте драматично, незважаючи на песимістичні прогнози про стрибок до 30% і проблеми виробників. У гру вступили великі торгові мережі, які збираються не допустити подорожчання.

Про це у коментарі Телеграфу" розповів віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор хлібопекарського виробництва "Урожай" у Запоріжжі Олексій Пучков. Повну версію матеріалу про ціни в Україні читайте на нашому сайті, перейшовши за посиланням.

За його словами, ритейлери вже почали розсилати виробникам попереджувальні листи про обмеження.

"Мережі зараз вже розсилають нам листи, що вони з листопада накладуть мораторій на підйом цін", — розповів Олексій Пучков.

Пучков пояснив, що великі мережі дуже критично відносяться до здорожчань вище ніж на 10-15%.

"Умисно блокують, не дозволяють, затягують час", — описав ситуацію директор хлібопекарного виробництва.

Причина такої позиції проста: торгові мережі є основним ланцюжком збуту хліба від виробника до споживача і борються за покупця.

"Я це в лапки ставлю, тому що така боротьба, коли закриваються заводи, то перевага не дуже вийшла", — іронічно зазначив Пучков.

Ще один фактор стримування — власне виробництво хліба в мережах.

"Такі, як 'Сільпо', такі, як 'Варус', вони багато випікають самі, практично повного циклу, трошки допіку, трошки повного циклу", — пояснив експерт і додав "У них дуже просте ціноутворення, типу ціна сировини помножили на два і положили на полку".

Якщо виробники спробують підняти ціни занадто сильно, різниця між їхньою продукцією та продукцією мереж буде дуже помітною.

"Це нам не на користь злетіти на таку велику зразу цифру", — констатував Олексій Пучков.

