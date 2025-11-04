Украинцев предупредили: главный продукт на столе взлетит в цене к Новому году
Ближе к праздникам украинцам придется платить больше
В случае сохранения неблагоприятной обстановки в стране цена хлеба будет расти. Новые цены на главный продукт на столе могут взлететь уже к Новому году.
Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко. Полную версию материала о ценах в Украине читайте на нашем сайте, перейдя по ссылке.
По его словам, в случае сохранения текущих негативных тенденций цена хлеба в Украине будет расти.
Мы не исключаем возможный рост цены хлеба на 5% к Новому году
Что касается Пасхи 2026 года, то в случае дальнейшего сохранения уровня дополнительных расходов, вызванных войной, возможен рост в пределах 10%.
Однако эти цифры являются ориентировочными, ведь ситуация может измениться как к лучшему, так и к худшему.
Производители-пекари ощущают значительное финансовое давление, вызванное волатильностью закупочных цен, повышением логистических затрат и общей нестабильностью сырьевой базы
