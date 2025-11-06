Росія перетворює селище на Дніпропетровщині на згарище та руїни. Фото і відео, що там відбувається

Росія атакує населений пункт КАБами та дронами

Селище Покровське на Дніпропетровщині майже щодня потерпає від російських атак. Так, внаслідок удару КАБом 5 листопада загинуло двоє людей. Наразі селище буквально перетворюється на руїни.

Що треба знати:

5 листопада Росія вдарила по Покровському КАБом, влучивши в центр селища

У мережі показали, як населений пункт виглядає зараз та кілька місяців назад

Покровське за понад 13 км від лінії фронту

Як зазначають в поліції Дніпропетровщини, внаслідок ворожого обстрілу КАБами по центру селища Покровське Синельниківського району загинули дві людини – поліцейський ГУНП в Луганській області та цивільний чоловік.

Покровське після атаки РФ

Покровське на карті

Поранення отримало ще четверо людей. Пошкоджень зазнали магазини та торгівельні павільйони, кафе, перукарня, п’ятиповерховий будинок та автомобілі.

Окрім того, мережею шириться відео, як виглядало Покровське кілька місяців назад та зараз. Різниця вражає, селище буквально перетворюється на руїни та згарище.

Додамо, що удень 4 листопада війська РФ масовано атакували селище Покровське. Внаслідок ударів було пошкоджено магазини, аптеки, знищено автівки. За словами місцевих жителів, внаслідок ударів загинули двоє людей, є поранені.

Внаслідок атаки постраждала аптека

Після вибуху повилітало скло у будинках Покровського

Росія атакувала селище вдень, приблизно опівдні. В.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко підтвердив, що через удар по центру селища загинули двоє людей – чоловіки 47 і 35 років. Поранено четверо. Понівечено понад 20 магазинів і торгівельних павільйонів, кафе, перукарня, п'ятиповерхівка, автівки.

