Россия превращает поселок на Днепропетровщине в пепелище и руины. Фото и видео, что там происходит

Россия атакует населенный пункт КАБами и дронами

Поселок Покровское на Днепропетровщине почти каждый день страдает от российских атак. Так, в результате удара КАБом 5 ноября погибли два человека. Поселок буквально превращается в руины.

Что нужно знать:

5 ноября Россия ударила по Покровскому КАБу, попав в центр поселка

В сети показали, как населенный пункт выглядит сейчас и несколько месяцев назад

Покровское в более чем 13 км от линии фронта

Как отмечают в полиции Днепропетровщины, в результате вражеских обстрелов КАБами по центру поселка Покровское Синельниковского района погибли два человека — полицейский ГУНП в Луганской области и гражданский мужчина.

Покровское после атаки РФ

Покровское на карте

Ранения получили еще четыре человека. Повреждения получили магазины и торговые павильоны, кафе, парикмахерская, пятиэтажный дом и автомобили.

Кроме того, сетью распространяется видео, как выглядело Покровское несколько месяцев назад и сейчас. Разница поражает, поселок буквально превращается в руины и пепелище.

Добавим, что днем 4 ноября войска РФ массированно атаковали поселок Покровское. В результате ударов были повреждены магазины, аптеки, уничтожены автомобили. По словам местных жителей, в результате ударов погибли два человека, есть раненые.

В результате атаки пострадала аптека

После взрыва вылетело стекло в домах Покровского

Россия атаковала поселок днем, примерно в полдень. И.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко подтвердил, что из-за удара по центру поселка погибли два человека — мужчины 47 и 35 лет. Ранены четверо. Пострадало более 20 магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, автомобили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали Каменское, дрон попал в многоэтажку.