Укр

Россия превращает поселок на Днепропетровщине в пепелище и руины. Фото и видео, что там происходит

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Покровское, Днепропетровская область Новость обновлена 06 ноября 2025, 11:23
Покровское, Днепропетровская область. Фото Коллаж "Телеграфа"

Россия атакует населенный пункт КАБами и дронами

Поселок Покровское на Днепропетровщине почти каждый день страдает от российских атак. Так, в результате удара КАБом 5 ноября погибли два человека. Поселок буквально превращается в руины.

Что нужно знать:

  • 5 ноября Россия ударила по Покровскому КАБу, попав в центр поселка
  • В сети показали, как населенный пункт выглядит сейчас и несколько месяцев назад
  • Покровское в более чем 13 км от линии фронта

Как отмечают в полиции Днепропетровщины, в результате вражеских обстрелов КАБами по центру поселка Покровское Синельниковского района погибли два человека — полицейский ГУНП в Луганской области и гражданский мужчина.

Покровское после атаки РФ
Покровское после атаки РФ
Покровское на карте
Покровское на карте

Ранения получили еще четыре человека. Повреждения получили магазины и торговые павильоны, кафе, парикмахерская, пятиэтажный дом и автомобили.

Кроме того, сетью распространяется видео, как выглядело Покровское несколько месяцев назад и сейчас. Разница поражает, поселок буквально превращается в руины и пепелище.

Добавим, что днем 4 ноября войска РФ массированно атаковали поселок Покровское. В результате ударов были повреждены магазины, аптеки, уничтожены автомобили. По словам местных жителей, в результате ударов погибли два человека, есть раненые.

Покровское после атаки РФ
В результате атаки пострадала аптека
Покровское после атаки РФ
После взрыва вылетело стекло в домах Покровского

Россия атаковала поселок днем, примерно в полдень. И.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко подтвердил, что из-за удара по центру поселка погибли два человека — мужчины 47 и 35 лет. Ранены четверо. Пострадало более 20 магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, автомобили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали Каменское, дрон попал в многоэтажку.

Теги:
#Днепропетровская область #Покровское #Война с РФ