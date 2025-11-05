Евакуація і не тільки. Що загрожує Києву у разі відключення ТЕЦ на три дні під час морозу
Харченко прогнозує тривожні наслідки у разі виходу з ладу енергооб’єктів
У разі відключення ТЕЦ при морозах у Києві може виникнути техногенна катастрофа. В цьому випадку столиця має лише два сценарії.
Таку думку висловив під час пресконференції "Осінньо-зимовий період: чи можна розраховувати на тепло та світло у будинках" директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
На його думку, якщо у Києві відключено ТЕЦ і протягом трьох днів при температурі мінус 10°C і нижче немає перспективи відновлення, то Київ має оголошувати:
а) злив води з будинків,
б) евакуацію.
"Це так, щоб чесно відповідати. Якщо на ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6 зруйновані котли, і немає перспектив, що вони запрацюють в мінус 10°C за три дні максимум, то це ситуація техногенної катастрофи", — заявив Олександр Харченко, відповідаючи на запитання "Телеграфу".
