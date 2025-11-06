"Критично необхідні": у України діра в бюджеті на 52 мільярди, де планують брати гроші

Уряд вже має ідеї щодо закриття потреби

Україні не вистачає 52 мільярди євро у бюджеті, щоб уникнути ймовірного колапсу. Одним із варіантів вирішення проблеми є репараційний кредит на основі російських заморожених активів.

Про це на запит "Телеграфа" повідомили у Міністерстві фінансів України.

Детальніше читайте у матеріалі: "Україну чекають 52 мільярди євро або колапс: ексклюзивні подробиці з ЄС".

Там пояснили, з огляду на триваючу повномасштабну агресію Росії, державний бюджет України на 2026 рік формується з урахуванням того, що бойові дії триватимуть.

"Основна частина видатків, понад 60 млрд доларів США, спрямовується на сектор оборони та безпеки", — зазначили у відомстві.

При цьому непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні становить ще близько 60 млрд доларів США (або згадані вище 52 млрд євро).

"Ці ресурси є критично необхідними для забезпечення соціальних і гуманітарних видатків держави у повному обсязі", — кажуть у Мінфіні.

Та визнають: механізм репараційного кредиту розглядається як один із ключових інструментів для покриття цих потреб.

"Наразі над реалізацією цієї ініціативи активно працюють команди з боку України та Європейського Союзу.

Усі деталі практичної реалізації механізму, зокрема, напрями спрямування коштів, перебувають на етапі узгодження", — зазначили у міністерстві.

