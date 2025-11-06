"Критически необходимы": у Украины дыра в бюджете на 52 миллиарда, где планируют брать деньги
У правительства уже есть идеи по закрытию потребности
Украине не хватает 52 миллиарда евро в бюджете, чтобы избежать вероятного коллапса. Одним из вариантов решения проблемы является репарационный кредит на основе российских замороженных активов.
Об этом по запросу "Телеграфа" сообщили в Министерстве финансов Украины.
Детальнее читайте в материале: "Украину ждут 52 миллиарда евро или коллапс: эксклюзивные подробности из ЕС".
Там объяснили, что учитывая продолжающуюся полномасштабную агрессию России, государственный бюджет Украины на 2026 год формируется с учетом того, что боевые действия будут продолжаться.
"Основная часть расходов, более 60 млрд долларов США, направляется на сектор обороны и безопасности", — отметили в ведомстве.
При этом непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет еще около 60 млрд долларов США (или упомянутые выше 52 млрд евро).
"Эти ресурсы критически необходимы для обеспечения социальных и гуманитарных расходов государства в полном объеме", — говорят в Минфине.
И признают, что механизм репарационного кредита рассматривается как один из ключевых инструментов для покрытия этих потребностей.
"В настоящее время над реализацией этой инициативы активно работают команды со стороны Украины и Европейского Союза.
Все детали практической реализации механизма, в частности, направления расходования средств, находятся на стадии согласования", — отметили в министерстве.
Напомним, ранее мы писали о том, что ЕС опасается "армии юристов" России.