"Критически необходимы": у Украины дыра в бюджете на 52 миллиарда, где планируют брать деньги

У правительства уже есть идеи по закрытию потребности

Украине не хватает 52 миллиарда евро в бюджете, чтобы избежать вероятного коллапса. Одним из вариантов решения проблемы является репарационный кредит на основе российских замороженных активов.

Об этом по запросу "Телеграфа" сообщили в Министерстве финансов Украины.

Детальнее читайте в материале: "Украину ждут 52 миллиарда евро или коллапс: эксклюзивные подробности из ЕС".

Там объяснили, что учитывая продолжающуюся полномасштабную агрессию России, государственный бюджет Украины на 2026 год формируется с учетом того, что боевые действия будут продолжаться.

"Основная часть расходов, более 60 млрд долларов США, направляется на сектор обороны и безопасности", — отметили в ведомстве.

При этом непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет еще около 60 млрд долларов США (или упомянутые выше 52 млрд евро).

"Эти ресурсы критически необходимы для обеспечения социальных и гуманитарных расходов государства в полном объеме", — говорят в Минфине.

И признают, что механизм репарационного кредита рассматривается как один из ключевых инструментов для покрытия этих потребностей.

"В настоящее время над реализацией этой инициативы активно работают команды со стороны Украины и Европейского Союза.

Все детали практической реализации механизма, в частности, направления расходования средств, находятся на стадии согласования", — отметили в министерстве.

