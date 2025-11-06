Народила дитину і ховається від СБУ. Що відомо про зрадницю Діану Панченко і де вона зараз

Скандальна журналістка та телеведуча підіграє російській пропаганді

Діана Панченко — відома в Україні телеведуча та журналістка, яка до початку повномасштабної війни працювала на телеканалах Медведчука. Вона оскандалилася зйомками в окупованому Донецьку та підіграванні російській пропаганді.

Що варто знати:

Діана Панченко — екстелеведуча каналів Медведчука, підозрювана СБУ у держзраді

Вона публічно підтримувала вторгнення РФ, ведучи репортажі з окупованого Донецька

Наразі Панченко ховається за кордоном від українського правосуддя

"Телеграф" розповідає, де зараз Діана Панченко, у чому її підозрюють в Україні та що відомо про її дитину.

Діана Панченко — що про неї відомо

Діана Панченко народилася 21 травня 1988 року у Миколаєві, зараз їй 37 років. Вона має дві вищі освіти, здобуті у КПІ та Національному університеті Шевченка. Її спеціалізація — видавнича справа та редагування, а також юриспруденція.

Українці пам’ятають Діану, як ведучу та журналістку медведчуківських телеканалів NewsOne, Перший незалежний та Ukrlive. Після введення санкцій у 2021 році проти проросійських телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна" Панченко почала працювати на телеканалі "Перший незалежний", який також належав до холдингу зрадника Медведчука.

Коли у 2022 році Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, журналістка не лише підтримала окупантів, а й у своїх програмах та публічних проявах виправдовувала вторгнення. Пізніше вона з'явилася в окупованому Донецьку, звідки у своїх матеріалах повторювала пропагандистські наративи.

Публічна підривна діяльність Панченко не залишилася непоміченою. У жовтні 2023 року Служба безпеки України оголосила їй підозру у держзраді та виправданні збройної агресії РФ. Наразі вона ховається від правосуддя за кордоном.

У жовтні 2025 року в мережі з’явилася інформація, що Діана Панченко нібито народила дитину. Таке повідомлення про телеведучу розмістили в українській статті на Вікіпедії. Однак немає достовірних джерел, які б підтверджували цю інформацію.

Відомо, що зараз Панченко живе за кордоном. За даними організації "Репортери без кордонів", станом на 2024 рік, Діана Панченко проживала в Дубаї.

