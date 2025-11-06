Родила ребенка и скрывается от СБУ. Что известно о предательнице Диане Панченко и где она сейчас

Скандальная журналистка и телеведущая подыгрывает российской пропаганде

Диана Панченко — известная в Украине телеведущая и журналистка, которая до начала полномасштабной войны работала на телеканалах Медведчука. Она оскандалилась съемками в оккупированном Донецке и подыгрыванию российской пропаганде.

Что стоит знать:

Диана Панченко — экс-телеведущая каналов Медведчука, подозреваемая СБУ в госизмене

Она публично поддерживала вторжение РФ, ведя репортажи из оккупированного Донецка

Сейчас Панченко скрывается за границей от украинского правосудия

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Диана Панченко, в чем ее подозревают в Украине и что известно о ее ребенке.

Диана Панченко — что о ней известно

Диана Панченко родилась 21 мая 1988 года в Николаеве, сейчас ей 37 лет. Она имеет два высших образования, полученные в КПИ и Национальном университете Шевченко. Ее специализация — издательское дело и редактирование, а также юриспруденция.

Украинцы помнят Диану, как ведущую и журналистку медведчуковских телеканалов NewsOne, Первый независимый и Ukrlive. После введения санкций в 2021 году против пророссийских телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Панченко стала работать на телеканале "Первый независимый", который также относился к холдингу предателя Медведчука.

Когда в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, журналистка не только поддержала оккупантов, но и в своих программах и публичных проявлениях оправдывала вторжение. Позже она объявилась в оккупированном Донецке, откуда в своих материалах повторяла пропагандистские нарративы.

Публичная подрывная деятельность Панченко не осталась незамеченной. В октябре 2023 года Служба безопасности Украины объявила ей подозрение в госизмене и оправдании вооруженной агрессии РФ. Теперь она скрывается от правосудия за границей.

В октябре 2025 года в сети появилась информация, что Диана Панченко якобы родила ребенка. Такое сообщение о телеведущей разместили в украинской статье на Википедии. Однако нет достоверных источников, подтверждающих эту информацию.

Известно, что сейчас Панченко живет за границей. По данным организации "Репортеры без границ", по состоянию на 2024 год Диана Панченко проживала в Дубае.

