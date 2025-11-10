Три кліки і готово. Monobank додав новий спосіб переказу коштів (інструкція)
Тепер не треба копіювати номер картки
Monobank додав ще один спосіб переказу коштів з картки на картку. Тепер клієнти банку можуть робити це за допомогою посилання чи QR-коду.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, тепер необов'язково світити номер картки, аби здійснити переказ чи отримати його.
Що треба знати:
- Посилання можна створити лише для переказу коштів з картки на картку, а не рахунки ФОП
- Аби створити посилання чи QR-код, треба натиснути плюсик біля картки в додатку "Монобанк"
- У посиланні людина не бачить номер картки, а лише дані про платіж
Гороховський нагадав, що є кілька способів скинути гроші з картки на картку: потрусити, якщо ви поруч, переказати через контакт та скопіювати номер картки та вставити його у додатку. Але тепер з'явився ще один варіант — посилання та QR-код.
Ця функція не тільки досить зручна, адже для оплати треба просто натиснути на посилання й переказати кошту, а й допомагає не світити свої дані. До того ж людина, яка створює посилання може навіть вказати суму, яку слід сплати, тоді платнику залишається тільки натиснути "Переказати" у застосунку.
Як створити посилання та QR-код для оплати
- Треба натиснути на "плюсик" біля балансу картки
- У способах поповнення обираєте "За посиланням"
- Далі натискаєте "Встановити суму", якщо треба
- Створене посилання копіюєте та надсилаєте людині
Також користувач може змінювати фон QR-код, просто натиснувши на нього, та встановити конкретну суму.
