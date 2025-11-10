Три кліки і готово. Monobank додав новий спосіб переказу коштів (інструкція)

Тепер не треба копіювати номер картки

Monobank додав ще один спосіб переказу коштів з картки на картку. Тепер клієнти банку можуть робити це за допомогою посилання чи QR-коду.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський. За його словами, тепер необов'язково світити номер картки, аби здійснити переказ чи отримати його.

Що треба знати:

Посилання можна створити лише для переказу коштів з картки на картку, а не рахунки ФОП

Аби створити посилання чи QR-код, треба натиснути плюсик біля картки в додатку "Монобанк"

У посиланні людина не бачить номер картки, а лише дані про платіж

Гороховський нагадав, що є кілька способів скинути гроші з картки на картку: потрусити, якщо ви поруч, переказати через контакт та скопіювати номер картки та вставити його у додатку. Але тепер з'явився ще один варіант — посилання та QR-код.

Ця функція не тільки досить зручна, адже для оплати треба просто натиснути на посилання й переказати кошту, а й допомагає не світити свої дані. До того ж людина, яка створює посилання може навіть вказати суму, яку слід сплати, тоді платнику залишається тільки натиснути "Переказати" у застосунку.

Як створити посилання та QR-код для оплати

Треба натиснути на "плюсик" біля балансу картки

Де шукати "плюсик" для створення посилання

У способах поповнення обираєте "За посиланням"

Як створити посилання для оплати в моно

Далі натискаєте "Встановити суму", якщо треба

Можна встановити конкретну суму для переказу

Віконце, аби задати суму

Створене посилання копіюєте та надсилаєте людині

Також користувач може змінювати фон QR-код, просто натиснувши на нього, та встановити конкретну суму.

