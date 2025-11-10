Три клика и готово. Monobank добавил новый способ перевода средств (инструкция)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Теперь не нужно копировать номер карты
Monobank добавил еще один способ перевода средств с карты на карту. Теперь клиенты банка могут делать это с помощью ссылки или QR-кода.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, теперь необязательно светить номер карты, чтобы осуществить перевод или получить его.
Что нужно знать:
- Ссылки можно создать только для перевода средств с карты на карту, а не счета ФОП
- Чтобы создать ссылку или QR-код, нужно нажать плюсик у карты в приложении "Монобанк"
- В ссылке человек не видит номер карты, а только данные о платеже
Гороховский напомнил, что есть несколько способов сбросить деньги с карты на карту: потрясти, если вы рядом, перевести через контакт и скопировать номер карты и вставить его в приложении. Но теперь появился еще один вариант – ссылка и QR-код.
Эта функция не только достаточно удобная, ведь для оплаты нужно просто нажать на ссылку и перевести средства, но и помогает не светить свои данные. К тому же человек, создающий ссылку, может даже указать сумму, которую следует отправить, тогда плательщику остается только нажать "Перевести" в приложении.
Как создать ссылку и QR-код для оплаты
- Надо нажать на "плюсик" у баланса карты
- В способах пополнения выбираете "По ссылке"
- Далее нажмите "Установить сумму", если нужно
- Созданную ссылку копируете и отправляете человеку
Также пользователь может изменять фон QR, просто нажав на него, и установить конкретную сумму.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Monobank появился новый "семейный" тип карт. Для чего они необходимы и как получить.