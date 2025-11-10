Укр

Три клика и готово. Monobank добавил новый способ перевода средств (инструкция)

Татьяна Крутякова
Читати українською
Новость обновлена 10 ноября 2025, 15:09
Монобанк. Фото Коллаж "Телеграфа"

Теперь не нужно копировать номер карты

Monobank добавил еще один способ перевода средств с карты на карту. Теперь клиенты банка могут делать это с помощью ссылки или QR-кода.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, теперь необязательно светить номер карты, чтобы осуществить перевод или получить его.

Что нужно знать:

  • Ссылки можно создать только для перевода средств с карты на карту, а не счета ФОП
  • Чтобы создать ссылку или QR-код, нужно нажать плюсик у карты в приложении "Монобанк"
  • В ссылке человек не видит номер карты, а только данные о платеже

Гороховский напомнил, что есть несколько способов сбросить деньги с карты на карту: потрясти, если вы рядом, перевести через контакт и скопировать номер карты и вставить его в приложении. Но теперь появился еще один вариант – ссылка и QR-код.

Эта функция не только достаточно удобная, ведь для оплаты нужно просто нажать на ссылку и перевести средства, но и помогает не светить свои данные. К тому же человек, создающий ссылку, может даже указать сумму, которую следует отправить, тогда плательщику остается только нажать "Перевести" в приложении.

Как создать ссылку и QR-код для оплаты

  • Надо нажать на "плюсик" у баланса карты
Как создать ссылку для оплаты в моно
Где искать "плюсик" для создания ссылки
  • В способах пополнения выбираете "По ссылке"
Как создать ссылку для оплаты в моно
Как создать ссылку для оплаты в моно
  • Далее нажмите "Установить сумму", если нужно
Как создать ссылку для оплаты в моно
Можно установить конкретную сумму для перевода
Как создать ссылку для оплаты в моно
Окошко, чтобы задать сумму
  • Созданную ссылку копируете и отправляете человеку

Также пользователь может изменять фон QR, просто нажав на него, и установить конкретную сумму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Monobank появился новый "семейный" тип карт. Для чего они необходимы и как получить.

