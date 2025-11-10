Три клика и готово. Monobank добавил новый способ перевода средств (инструкция)

Теперь не нужно копировать номер карты

Monobank добавил еще один способ перевода средств с карты на карту. Теперь клиенты банка могут делать это с помощью ссылки или QR-кода.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. По его словам, теперь необязательно светить номер карты, чтобы осуществить перевод или получить его.

Что нужно знать:

Ссылки можно создать только для перевода средств с карты на карту, а не счета ФОП

Чтобы создать ссылку или QR-код, нужно нажать плюсик у карты в приложении "Монобанк"

В ссылке человек не видит номер карты, а только данные о платеже

Гороховский напомнил, что есть несколько способов сбросить деньги с карты на карту: потрясти, если вы рядом, перевести через контакт и скопировать номер карты и вставить его в приложении. Но теперь появился еще один вариант – ссылка и QR-код.

Эта функция не только достаточно удобная, ведь для оплаты нужно просто нажать на ссылку и перевести средства, но и помогает не светить свои данные. К тому же человек, создающий ссылку, может даже указать сумму, которую следует отправить, тогда плательщику остается только нажать "Перевести" в приложении.

Как создать ссылку и QR-код для оплаты

Надо нажать на "плюсик" у баланса карты

Где искать "плюсик" для создания ссылки

В способах пополнения выбираете "По ссылке"

Как создать ссылку для оплаты в моно

Далее нажмите "Установить сумму", если нужно

Можно установить конкретную сумму для перевода

Окошко, чтобы задать сумму

Созданную ссылку копируете и отправляете человеку

Также пользователь может изменять фон QR, просто нажав на него, и установить конкретную сумму.

