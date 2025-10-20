"Дякую, моно, ви самі винні": українці жартують про розіграш monobank

Українці запитують: Розіграш monobank — це перевірка на удачу?

Днями monobank святкував 10 мільйонів клієнтів та запустив безпрецедентний розіграш. Потрібно було знайти певну кількість лимонів, захованих у додатку та отримати чималі призи. Зокрема, розіграли сотню айфонів та 1000 солодких призів. Вже відомі імена переможців розіграшу.

Українців охопила справжня лимономанія – люди шукали їх годинами навіть у робочий час. Багато хто був розчарований, але нашому народові ніколи не зраджує почуття гумору. "Телеграф" зібрав у мережі найкращі жарти та меми з цього приводу.

Багато українців жартували про те, що ім’я та перша буква прізвища збіглися, але не номер карти. "Може, це якась помилка?", — запитували вони.

Інтернет-користувачі пов’язали з розіграшем різні події: наприклад, відсутність тривог в останні дні та масштабний збій сервісів на платформі Amazon. Також люди припустили, що грабіжники у Луврі шукали лимони.

Трафік під час пошуку лимонів просто зашкалював. У пікові хвилини було 26 тисяч запитів на секунду. Вже відомі імена щасливчиків, які виграли 4 BMW 3 Series та квартиру. Проте лишилися ще цінні призи. Мільйон гривень буде розіграний 21 жовтня у прямому ефірі в Instagram.

Нагадаємо, гра "Пошук лимонів" від "Монобанку" завершилася, проте вона почала жити своїм життям. Українець влаштував коханій квест із пошуку справжніх лимонів. Хлопець купив 50 лимонів та сховав їх у різних місцях квартири.