"9 годин без світла і їжі": як лимонна акція monobank зірвала замовлення українців

"Лимонна лихоманка" Monobank спричинила проблеми в Мономаркеті

Лимонна лихоманка Monobank не тільки викликала проблеми в застосунку, а й з замовленнями на Мономаркеті. Користувачка Валерія з ніком ssokyrko з Києва поскаржилась на те, що заздалегідь замовила через Мономаркет газову плитку, щоб під час відключень світла була можливість поїсти.

Що потрібно знати

Клієнтка з Києва шість днів чекала газову плитку

Через надмірну кількість замовлень постачальники Мономаркету не встигали відправляти товари

Олег Гороховський взяв відповідальність, пообіцяв доставити плитку й компенсувати вартість

Та протягом шести днів після замовлення, товар вона так і не отримала. Причиною затримок менеджер постачальника назвав велику кількість замовлень."У висновку сьогодні вже 9 год без світла і можливості приготувати собі їжу, бо у них загруженість через лІмОnni справи", — резюмує користувачка.

Мономаркет перевантажив постачальників товарів - вони не встигли відправити замовлення вчасно

Вочевидь причиною могли стати "секретні лимони" — частина інтерактиву з пошуку лимонів від Monobank. Вартість товару у якому були приховані секретні лимони становила від 1000 до 3000 гривень. "Телеграф" розповідав, хто придбавши щось за цю суму, міг виграти машину чи квартиру.

Нагадаємо — Мономаркет це маркетплейс, де постачальники виставляють товар на продаж. Проте співвласник Монобанку Олег Гороховський в коментарях взяв відповідальність. Він наголосив, що банк не тільки прослідкує за тим, щоб пічка нарешті доїхала до клієнтки, а й компенсує вартість покупки в повному обсязі.

Гороховський відреагував на ситуацію

У коментарях українці застерегли, що якість плити може бути не дуже високою, а також наголосили — саме з цим типом товарів мали подібний досвід. Щоправда, тоді теж допомогла підтримка Моно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Монобанк звинувачували в тому, що розіграш був непрозорим, і насправді айфони не розіграли, а просто роздали певним людям. Проте Гороховський у саркастичній манері відкинув звинувачення.