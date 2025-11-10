Черги відключень змінюють зненацька не просто так: пояснення ДТЕК розбурхало українців ще більше
Енергетики пояснили хаос у графіках, але користувачі все одно розлючені
Українці незадоволені тим, що енергетики нібито несправедливо розподіляють "світло" споживачам. Користувачі впевнені, що чергами маніпулюють на власний розсуд.
Енергетики відповіли на одне з найактуальніших питань українців щодо раптової зміни черги відключення. Реакція з'явилася на сторінці ДТЕК у соціальній мережі.
Що треба знати
- Споживачі скаржаться на нерівномірні відключення світла
- Розподіл відбувається на основі наказів "Укренерго"
- Черги змінюються через аварії та ремонти
"Черга може змінитися під час аварій та ремонтів. У цей час будинки тимчасово підключають за іншою схемою", — пояснили енергетики.
Також там наголосили, що після відновлення мереж, абонентів повертають у звичну чергу.
Утім, розлючені споживачі критикують такий переділ, вважаючи що їхні групи спеціально дискримінують, запроваджуючи "нерівний розподіл".
"Неможливо нічого зберігати в холодильнику!", — скаржаться у мережі.
У ДТЕК запевняють, що розподіл графіків відбувається на основі вказівок "Укренерго", технічного стану мереж і поточного навантаження. Утім, оскільки зазначені умови можуть змінюватися, забезпечити рівність буває складно. Причому, як виправдовуються енергетики, зазначена ситуація спостерігається у більшості груп. Наразі у компанії, як наголошується працюють над тим, щоб зробити графіки більш збалансованими.
Але споживачі, вочевидь, не дуже ймуть віри таким запевненням, вважаючи, що саме їхня черга є "цапом відбувайлом" для усього Києва.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", міністерка енергетики Світлана Гринчук розповідала, що графіки погодинних відключень (ГПВ) було запроваджено, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключеннями електроенергії.