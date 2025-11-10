Черги відключень змінюють зненацька не просто так: пояснення ДТЕК розбурхало українців ще більше

Енергетики пояснили хаос у графіках, але користувачі все одно розлючені

Українці незадоволені тим, що енергетики нібито несправедливо розподіляють "світло" споживачам. Користувачі впевнені, що чергами маніпулюють на власний розсуд.

Енергетики відповіли на одне з найактуальніших питань українців щодо раптової зміни черги відключення. Реакція з'явилася на сторінці ДТЕК у соціальній мережі.

Пояснення ДТЕК

Що треба знати

Споживачі скаржаться на нерівномірні відключення світла

Розподіл відбувається на основі наказів "Укренерго"

Черги змінюються через аварії та ремонти

"Черга може змінитися під час аварій та ремонтів. У цей час будинки тимчасово підключають за іншою схемою", — пояснили енергетики.

Також там наголосили, що після відновлення мереж, абонентів повертають у звичну чергу.

Утім, розлючені споживачі критикують такий переділ, вважаючи що їхні групи спеціально дискримінують, запроваджуючи "нерівний розподіл".

Коментарі споживачів

"Неможливо нічого зберігати в холодильнику!", — скаржаться у мережі.

У ДТЕК запевняють, що розподіл графіків відбувається на основі вказівок "Укренерго", технічного стану мереж і поточного навантаження. Утім, оскільки зазначені умови можуть змінюватися, забезпечити рівність буває складно. Причому, як виправдовуються енергетики, зазначена ситуація спостерігається у більшості груп. Наразі у компанії, як наголошується працюють над тим, щоб зробити графіки більш збалансованими.

Але споживачі, вочевидь, не дуже ймуть віри таким запевненням, вважаючи, що саме їхня черга є "цапом відбувайлом" для усього Києва.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", міністерка енергетики Світлана Гринчук розповідала, що графіки погодинних відключень (ГПВ) було запроваджено, щоб споживачам простіше було планувати свої дії у зв'язку з відключеннями електроенергії.