Чи будуть глобальні блекаути? Кучеренко заявив, що проблема не лише з ТЕС

Під час атак Росії постраждала не тільки електрогенерація

Відключення електроенергії в Україні, безумовно, триватимуть. Адже останні ураження ворогом енергетичних об’єктів носили досить комплексний характер.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив перший заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко.

"Під час цих атак вразили як генерацію, так і важливі мережеві підстанції. Саме це комплексно і спричинило проблему (з відключеннями — ред.)", — вважає Олексій Кучеренко.

Говорячи про строки відключень, він повідомив, що, на його думку, такі заходи поки що "безумовно, триватимуть", але зауважив, що їх терміни спрогнозувати неможливо.

"Ми з вами сьогодні про щось можемо поговорити, а завтра ситуація зміниться. Очевидно, що багато чого залежить від різних чинників — скільки і куди прилетить ракет, скільки з них зіб’ють, які будуть наслідки уражень, скільки часу потребуватимуть ремонти. Тому читайте сайти "Укренерго" і "Міненерго", — порадив народний депутат.

Він наголосив, що поки не бачить передумов для глобального краху енергосистеми, як це сталося у листопаді 2022 року.

"Я продовжую залишатися при своїй думці, що повторення такого блекауту, який був тоді, не буде", — вважає Кучеренко.

Він також висловився щодо необхідності усіх відповідальних за теплопостачання в містах бути готовими до непередбачуваних ситуацій.

"Зрозуміло, що повинні бути чіткі інструкції, яким би слідували ЖЕКи, управляючі компанії. Можливо, навіть провести якісь умовні навчання чи репетиції. Наскільки мені відомо, минулого року ДСНС навіть проводили такі навчання. Хіба, варто слідкувати, аби це не викликало паніку в населення. Загалом же я вважаю, що найбільші ризики у цьому плані все-таки для прифронтових міст", — наголосив перший заступник голови енергетичного комітету ВР.

Нагадаємо, що після російської атаки 8 листопада в Україні зупинили роботу усі ТЕС "Центренерго". Зокрема Трипільська та Зміївська ТЕС.

Раніше "Телеграф" писав, що міністерка Світлана Гринчук розповіла, у якому стані енергетика після обстрілу.