Очереди отключений меняют неожиданно не просто так: объяснение ДТЭК взбудоражило украинцев еще больше

Энергетики объяснили хаос в графиках, но пользователи все равно разъярены

Украинцы недовольны тем, что энергетики якобы несправедливо распределяют "свет" потребителям. Пользователи уверены, что очередями манипулируют по своему усмотрению.

Энергетики ответили на один из самых актуальных вопросов украинцев по поводу внезапного изменения очереди отключения. Реакция появилась на странице ДТЭК в социальной сети.

Объяснение ДТЭК

Что нужно знать

Потребители жалуются на неравномерные отключения света

Распределение происходит на основе приказов "Укрэнерго"

Очереди меняются из-за аварий и ремонтов

"Очередь может измениться во время аварий и ремонтов. В настоящее время дома временно подключают по другой схеме", — пояснили энергетики.

Также там отметили, что после возобновления сетей абонентов возвращают в привычную очередь.

Впрочем, разъяренные потребители критикуют такое разделение, считая, что их группы специально дискриминируют, вводя "неравное распределение".

"Невозможно ничего хранить в холодильнике!", — жалуются в сети.

В ДТЭК уверяют, что распределение графиков происходит на основе указаний "Укрэнерго", технического состояния сетей и текущей нагрузки. Однако, поскольку эти условия могут изменяться, обеспечить равенство бывает сложно. Причем как оправдываются энергетики, указанная ситуация наблюдается в большинстве групп. Сейчас в компании, как отмечается, работают над тем, чтобы сделать графики более сбалансированными.

Но потребители, очевидно, не очень верят таким заверениям, считая, что именно их очередь является "козлом отпущения" для всего Киева.

Напомним, как сообщал "Телеграф", министр энергетики Светлана Гринчук рассказывала, что графики почасовых отключений (ГПО) были введены, чтобы потребителям проще было планировать свои действия в связи с отключениями электроэнергии.