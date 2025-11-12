EnableMe Ukraine запускає інноваційний проєкт консультацій для бізнесу

Інклюзія — стратегічна перевага бізнесу

Платформа підтримки людей з інвалідністю в Україні EnableMe Ukraine оголошує про запуск спеціального проєкту "Inclusion for Business" (I4B). Це ініціатива спрямована на допомогу українським компаніям, які готові впроваджувати принципи інклюзії, залучати талановитих фахівців з інвалідністю та підвищувати ефективність бізнес-процесів.

Чому це важливо?

У сучасному бізнес-середовищі інклюзія стає не просто модною темою — вона перетворюється на один із факторів сталого розвитку. Так, компанії, які активно залучають людей з інвалідністю, демонструють на 25% вищу продуктивність команд і на 80% є більш інноваційними у процесі створення ідей. Та разом з тим, тільки 4% бізнесів свідомо розвивають присутність у цьому сегменті.

Тому EnableMe Ukraine, спираючись на свій досвід роботи з тисячами користувачів платформи, розробила проєкт, який допоможе бізнесу перетворити ці можливості на реальність.

"Inclusion for Business" пропонує комплексний підхід до консультацій:

• Аудит інклюзивності: Безкоштовна первинна оцінка поточного стану компанії щодо доступності робочих місць, політики найму та корпоративної культури.

• Індивідуальні стратегії: Розробка персоналізованих планів впровадження інклюзії, включаючи адаптацію офісів, навчання персоналу та пошук кандидатів з інвалідністю через базу даних EnableMe.

• Практичні інструменти: Доступ до онлайн-курсів, вебінарів та шаблонів документів для швидкого старту змін.

• Моніторинг та підтримка: Постійні консультації для оцінки результатів і коригування підходів.

Бізнес отримає доступ до професійних консультацій від експертів, адже глобальна платформа EnableMe має більш ніж 10-річний досвід запровадження аналогічних інклюзивних ініціатив для бізнесу в Швейцарії. Відтак, квінтесенція кращих міжнародних практик була адаптована до українських реалій, а перша сесія для кожного клієнта є абсолютно безкоштовною.

"В Україні більше 3 мільйонів людей з інвалідністю. Війна щодня додає до цієї цифри нові історії — через поранення, психологічні травми, хронічні захворювання. Та це не лише виклик. Це — невикористаний потенціал! Попри понад 100 000 відкритих вакансій щомісяця, десятки тисяч людей з інвалідністю, зокрема ветеранів, залишаються без роботи. Компанії втрачають унікальні таланти, а економіка — можливість зростання. Настав час для бізнесу: наші консультації допоможуть компаніям не тільки відповідати законодавству, але й відкривати нові джерела талантів і креативності. Перша безкоштовна сесія – це наш спосіб сказати: почніть сьогодні, і побачите результати вже завтра", – запевняє керівниця EnableMe Ukraine Олександра Журахівска.

Хочете дізнатися, як інклюзія може зміцнити ваш бізнес? Отримайте безкоштовну консультацію: i4b@enableme.com.ua