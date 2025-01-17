Чи може син отримати відстрочку, якщо у батька або матері інвалідність третьої групи

У ТЦК потрібно довести факт догляду

В Україні триває загальна мобілізація, що передбачає вручення повісток військовозобов'язаним. Проте деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову.

Юристи компанії "INSEININ" пояснили, чи можуть отримати відстрочку чоловіки, які мають батьків або матір з інвалідністю III групи. Відповідно до п.9 ч.1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", син може отримати відстрочку лише за умови оформлення постійного стороннього догляду за таким родичем.

Для цього необхідно особисто звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із заявою та надати документ, що підтверджує факт догляду.

Для оформлення відстрочки необхідно подати до ТЦК та СП наступні документи:

копію медичного висновку МСЕК про інвалідність матері або висновок ЛКК про потребу в догляді;

документи, що підтверджують здійснення догляду (акт чи висновок соціальних служб про призначення доглядальником із компенсацією);

свідоцтво про народження.

Щодо наявності інших родичів у матері з інвалідністю III групи, закон дозволяє отримати відстрочку за умови, що саме син здійснює догляд і надає відповідні підтверджуючі документи. Наявність інших родичів не впливає на право на відстрочку, якщо обов’язок догляду виконує військовозобов’язаний син.

Нагадуємо, військовозобов'язані, які мають чоловіка чи дружину з інвалідністю (зокрема III групи), можуть претендувати на звільнення від призову. Відстрочку надають у разі належного оформлення документів.

Щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаний повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та подати такі документи:

свідоцтво про шлюб для підтвердження родинних стосунків;

медичні документи, що підтверджують інвалідність партнера, зокрема довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) із зазначенням діагнозу та групи інвалідності.

Варто зазначити, що після подачі документів військовозобов'язаний не підлягає призову на військову службу, оскільки його звільняють на підставі законодавства про мобілізацію. Важливо, що такі особи також не повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) .

Раніше "Телеграф" писав, у лютому українцям потрібно оновити відстрочку від мобілізації. Для продовження відстрочки потрібно подавати той самий пакет документів, що й при оформленні.