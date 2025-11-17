Чак Валескіні, Enwell Energy: "Стабільні правила гри потрібні вже зараз"

Незалежний голова ради директорів британської Enwell Energy Чак Валескіні закликав українську владу створити передбачувані умови для роботи бізнесу та інвесторів. В інтерв’ю Forbes Ukraine він наголосив, що стабільність правил гри є ключовою умовою для відновлення інвестиційної активності в країні.

"Без стабільних правил гри інвестиції будуть дуже обмежені. Уряд має не лише говорити, а й показувати готовність бути партнером для бізнесу, створити зрозумілу регуляторну систему та впровадити реформи, які дозволять компаніям успішно працювати і виконувати роль відповідального корпоративного громадянина", — зазначив Чак Валескіні.

Він також підкреслив, що чекати завершення війни для запровадження таких змін помилково: "Стабільні правила гри потрібні вже зараз, щоб бізнес міг повернутися до роботи й підтримувати країну в ці важкі часи".

На його думку, найефективніший шлях, який може забезпечити держава - це дотримання верховенства права та власного законодавства, яке гарантує захист інвесторів. "Потрібно дозволити компаніям, які сумлінно виконують свої обов’язки й платять податки, працювати згідно із законом", — зауважив Чак Валескіні.

На думку голови британської компанії, після війни Україна зіткнеться з масштабними потребами у відбудові, що вимагатиме значних фінансових ресурсів.

"Я вірю, що приватний капітал зможе зробити це ефективніше — швидше, у більших обсягах і з тривалішою перспективою, ніж державні кошти. Тому відновлення довіри інвесторів зараз є не менш важливим, ніж співпраця з урядами-донорами", — підкреслив голова ради директорів Enwell Energy.

Стосовно перспектив роботи в Україні, Чак Валескіні запевнив: "Ми готові допомагати й бачимо свою роль у майбутньому України як постачальника енергії, роботодавця і платника податків".

Як повідомляли ЗМІ, наприкінці серпня цього року Enwell Energy оголосила про початок арбітражного провадження проти України через зупинку ліцензій на видобуток вуглеводнів на трьох її родовищах. Цей процес був ініційований відповідно до Угоди між Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Урядом України про сприяння та взаємний захист інвестицій, а також Конвенції про врегулювання інвестиційних спорів між державами та громадянами інших держав. Арбітражне провадження зареєстровано Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів. "У рамках провадження компанія вимагає грошової компенсації за збитки та шкоду, завдані їй внаслідок дій України, а також поновлення її ліцензій на решту терміну їхньої дії та відшкодування судових витрат", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 травня 2023 року Державна служба геології та надр України зупинила дію ліцензії британської нафтогазової компанії Enwell Energy. Заблокованими виявилися Васищевське (Харківська область) та Свистунківсько-Червонолуцьке (Полтавська область) газоконденсатні родовища. Це рішення Чак Велескіні раніше назвав "надзвичайно тривожним прецедентом. "Якщо публічна компанія, яка повністю дотримується законодавства та має тривалу історію роботи в країні, може втратити ліцензії без правового захисту, то жоден інвестор не може почуватися в безпеці. Такий рівень ризику перевищує навіть геополітичні чи комерційні виклики і може відлякати критично необхідний капітал для відновлення економіки та енергетики України", – заявив незалежний голова ради директорів .