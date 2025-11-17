Чак Валескини, Enwell Energy: "Стабильные правила игры нужны уже сейчас"

Независимый председатель совета директоров британской Enwell Energy Чак Валескини призвал украинские власти создать предполагаемые условия для работы бизнеса и инвесторов. В интервью Forbes Ukraine он подчеркнул, что стабильность правил игры является ключевым условием для возобновления инвестиционной активности в стране.

"Без стабильных правил игры инвестиции будут очень ограничены. Правительство должно не только говорить, но и показывать готовность быть партнером для бизнеса, создать понятную регуляторную систему и внедрить реформы, позволяющие компаниям успешно работать и выполнять роль ответственного корпоративного гражданина", — отметил Чак Валескини.

Он также подчеркнул, что ждать завершения войны для введения таких изменений ошибочно: "Стабильные правила игры нужны уже сейчас, чтобы бизнес мог вернуться к работе и поддерживать страну в эти трудные времена".

По его мнению, самый эффективный путь, который может обеспечить государство, — это соблюдение верховенства права и собственного законодательства, гарантирующего защиту инвесторов. "Нужно разрешить компаниям, которые добросовестно выполняют свои обязанности и платят налоги, работать по закону", — отметил Чак Валескини.

По мнению главы британской компании, после войны Украина столкнется с масштабными потребностями в восстановлении, что потребует значительных финансовых ресурсов.

"Я верю, что частный капитал сможет сделать это эффективнее — скорее, в больших объемах и с более длительной перспективой, чем государственные средства. Поэтому восстановление доверия инвесторов сейчас не менее важно, чем сотрудничество с правительствами-донорами", — подчеркнул председатель совета директоров Enwell Energy.

Относительно перспектив работы в Украине Чак Валескини заверил: "Мы готовы помогать и видим свою роль в будущем Украины как поставщика энергии, работодателя и налогоплательщика".

Как сообщали СМИ, в конце августа этого года Enwell Energy объявила о начале арбитражного производства против Украины из-за остановки лицензий на добычу углеводородов на трех ее месторождениях. Этот процесс был инициирован в соответствии с Соглашением между Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительством Украины о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Конвенции об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств. Арбитражное производство зарегистрировано Международным центром по урегулированию инвестиционных споров. "В рамках производства компания требует денежной компенсации за ущерб и ущерб, причиненный ей вследствие действий Украины, а также возобновление ее лицензий на оставшийся срок их действия и возмещение судебных издержек", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 мая 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины приостановила действие лицензии британской нефтегазовой компании Enwell Energy. Заблокированы оказались Васищевское (Харьковская область) и Свистунковско-Краснолуцкое (Полтавская область) газоконденсатные месторождения. Это решение Чак Велескини ранее назвал "чрезвычайно тревожным прецедентом. "Если публичная компания, полностью соблюдающая законодательство и имеющая длительную историю работы в стране, может потерять лицензии без правовой защиты, то ни один инвестор не может чувствовать себя в безопасности. Такой уровень риска превышает даже геополитические или коммерческие вызовы и может отпугнуть критически необходимый капитал для восстановления экономики и энергетики Украины", – заявил независимый председатель совета директоров.