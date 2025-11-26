Комітет Ради визнав роботу БЕБ у боротьбі з нелегальними АЗС неефективними

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив рішення комітету за підсумками заслуховування керівництва Бюро економічної безпеки України, Нацполу та ДПС про результати роботи щодо боротьби з тіньовим ринком роздрібної торгівлі пальним. У документі організацію роботи Бюро визнано неналежною, а заходи щодо боротьби з нелегальними АЗС – неефективними.

"Ситуація зараз з нелегальними АЗС критична: з перевірених моїми помічниками нелегальних АЗС лише кілька закриті, частина продовжує працювати навіть після перевірок. У низці областей правоохоронні органи фактично не показали результатів", – написав нардеп.

Зокрема в оприлюдненому документі зазначено, що результати відпрацювання АЗС взагалі відсутні в Одеській, Дніпропетровській та Львівській областях.

"Ринок роздрібної торгівлі пальним потребує активних дій ДПС, БЕБ та Нацполіції з питань детінізації цього ринку, що забезпечить рівні умови господарювання всіх учасників ринку, надасть додаткові надходження до державного та місцевих бюджетів, а споживач отримає гарантію та можливість захисту своїх прав", – йдеться в рішенні Комітету.

Враховуючи ситуацію, парламентарі рекомендували уповноваженим органам провести повний аудит і встановити всі нелегальні АЗС для легалізації їх роботи або закриття. Про результати роботи Кабінет Міністрів України має доповісти комітету ВРУ вже у січні наступного року.

Нагадаємо, за останні три місяці у справах Бюро економічної безпеки вдвічі зменшилась сума відшкодованих збитків, водночас дані стосовно вилучених товарів й обладнання у підакцизний галузі в БЕБ оприлюднювати відмовляються.