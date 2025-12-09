Не сотні а тисячі років: вік Харкова насправді може бути іншим

Місто Харка згадується в арабських джерелах як одне з трьох головних міст Русі

Багато вчених досі сперечаються про те, скільки насправді років Харкову. Офіційно прийнято вважати, що 371 рік, проте інші підрахунки говорять про те, що історія міста почалася ще понад тисячу років тому.

Що потрібно знати:

Вік міст визначають за різними методиками

Харкову можуть додати сотні років

Слову, яке означає назву річки Харків може бути шість тисяч років.

"Телеграф" розповідає про те, чому навколо віку обласного центру розгорнулися запеклі суперечки.

Чому думки про вік Харкова розходяться

Вважати час, коли місто чи село почали своє існування, можна за двома методиками:

Перша — визначити за першою письмовою згадкою про поселення,

друга — рік, коли населення осіло у конкретних краях і почало жити там безперервно.

Саме за другою методикою пораховано офіційний вік міста.

Плюс сотні років

Як пише city.kharkiv, у 2006 році археологи приголомшили Харків новиною про історично важливу знахідку. Тоді Слобожанська археологічна служба провела перші масштабні розкопки на вул. Квітки-Основ’яненка, де вчені знайшли кераміку, датовану XIII-XIV століттями. Після знахідкок з’явилися і припущення: Харкову можуть додати 300—400 років.

Вокзал у Харкові. Фото: Вікіпедія

"Цей шар дозволяє переписувати і по-новому розуміти історію міста Харкова, і він красномовно свідчить про те, що тут були поселенці після монголо-татарської навали, тобто за часів Золотої орди — XIII-XIV століття — тут було поселення, на цій фортеці", — пояснювала керівниця експедиції.

А 800-900 років Харків може додати за версією історика Олександра Зінченка. Він аргументує свою думку тим, що на території сучасного міста є кілька археологічних пам’яток, які належать до кам’яного віку, скіфських та черняхівських культур.

"Якщо харківське городище засноване за часів заселення слов’янами (IX-X століття), то нашому місту близько 1100 років.Якщо говорити про Салтівський час, то необхідно додати ще років 200. Виходить 1200-1300 років. Якщо говорити про городище як про своєрідний будівельний фундамент, створений за скіфських часів, то виходить, що перше поселення на Харківській горі виникло близько 2500 років тому. Все залежить від міської громади: як вона вирішить – так і буде”, – каже Зінченко.

Успенський собор у Харкові

А ось на думку історика Ігоря Россохи, слову, яке означає назву річки Харків може бути і зовсім шість тисяч років, а його коріння сягає індоєвропейської культури.

"Місто Харка згадується в арабських джерелах як одне з трьох головних міст Русі. Відповідно, це джерело, що сягає часу утворення Київської Русі (IX століття)", — говорить Россоха.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новорічні ялинки у Харкові дешевші, ніж минулого року.