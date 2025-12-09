Новорічні ялинки в Харкові дешевші, ніж торік. Коли та на скільки зросте ціна

Обласний центр вже готується до свят

В Харкові, як і в багатьох містах України, почали продавати різдвяні та новорічні ялинки. Зараз ціни на них нижчі, ніж торік.

Проте, попереджають продавці, ближче до свят, вартість святкових дерев зростуть, пише "Об'єктив". Є ялинки за ціною від 300 гривень до 1200. За словами продавця, ціни на ялинки на 8-10-12 відсотків нижчі, ніж у 2024 році.

Однак, ближче до Нового року, прогнозує він, ціни традиційно підуть вгору. Однак суттєвого збільшення вартості новорічних дерев він не прогнозує.

Найімовірніше, будуть підійматися ціни. Як люди підуть. Швидше за все підвищаться максимум на 5 відсотків, — каже чоловік

Скільки коштували новорічні ялинки у 2024 році

Ціни на ялинки в Харкові у 2025 році

Ціни на святкове хвойне дерево в Харкові дуже різні — від 300 гривень до 7 тисяч. Наприклад, сосна звичайна коштує 500-1200 гривень, кримська сосна (Красноград) — 600-1200 гривень. Ялиця збірна з гілочок — 300-700 гривень, ялиця у горщиках 3000-4500 гривень. Найдорожче новорічне дерево — ялицю Нордмана, доставлену з Данії можна придбати за 2000-7000 гривень.

Ялинковий базар у Харкові. Фото: Суспільне

