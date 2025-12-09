Не сотни а тысячи лет: возраст Харькова на самом деле может быть другим

Город Харка упоминается в арабских источниках как один из трех главных городов Руси

Многие ученые до сих пор спорят о том сколько на самом деле лет Харькову. Официально принято считать, что 371 год, однако другие подсчеты говорят о том, что история города началась еще более тысячи лет назад.

Что нужно знать:

Возраст городов определяют по разным методикам

Харькову могут прибавить сотни лет

Слову, которое означает название реки Харьков может быть и вовсе шесть тысяч лет

"Телеграф" рассказывает о том, почему вокруг возраста областного центра развернулись ожесточенные споры.

Почему мнения о возрасте Харькова расходятся

Считать время, когда город либо село начали свое существование, можно по двум методикам:

Первая — определить по первому письменному упоминанию о поселении,

вторая — год, когда население осело в конкретных краях и начало жить там беспрерывно.

Именно по второй методике посчитан официальный возраст города.

Плюс сотни лет

Как пишет city.kharkiv, в 2006 году археологи ошарашили Харьков новостью об исторически важной находке. Тогда Слобожанская археологическая служба провела первые масштабные раскопки на ул. Квитки-Основьяненко, где ученые отыскали керамику, датированную XIII—XIV столетиями. Вслед за находками появились и предположения: Харькову могут прибавить 300—400 лет.

Вокзал в Харькове. Фото: Википедия

"Этот слой позволяет переписывать и по-новому понимать историю города Харькова, и он красноречиво свидетельствует о том, что здесь были поселенцы после монголо-татарского нашествия, то есть во времена Золотой орды — XIII—XIV век — здесь было поселение, на этой крепости", — объясняла руководитель экспедиции Ирина Голубева.

А 800-900 лет Харьков может прибавить по версии историка Александра Зинченко. Он аргументирует свое мнение тем, что на территории современного города есть несколько археологических памятников, которые принадлежат к каменному веку, скифским и черняховским культурам.

"Если харьковское городище основано во времена заселения славянами (IX-X века), то нашему городу около 1100 лет. Если говорить о Салтовском времени, то необходимо добавить еще лет 200. Получается 1200—1300 лет. Если говорить о городище как о своеобразном строительном фундаменте, созданном в скифское время, то выходит, что первое поселение на Харьковской горе возникло около 2500 лет назад. Все зависит от городской громады: как она решит — так и будет", — говорит Зинченко.

Успенский собор в Харькове

А вот по мнению историка Игоря Россохи, слову, которое означает название реки Харьков может быть и вовсе шесть тысяч лет, а его корни уходят в индоевропейскую культуру.

"Город Харка упоминается в арабских источниках как один из трех главных городов Руси. Соответственно, это источник, восходящий ко времени образования Киевской Руси (IX век)", — говорит Россоха.

