Століттями прославляла росіянина: яку назву тепер має ця вулиця Харкова (фото)

Свою остаточну назву вулиця отримала майже 2 роки тому

Вулиця Григорія Сковороди в Харкові існує понад два століття і є однією з центральних магістралей міста. Кожну свою назву вона носила по 100 років.

Тягнеться вона на 5 км від майдану Конституції до району біля іподрому поруч із Центральним парком. "Телеграф" показав на карті, яка її протяжність та де вона проходить.

Яка протяжність вулиці Григорія Сковороди

Коротенька історія вулиці

Вулиця виникла на початку XIX століття, коли міська дума виділила землю 23 родинам іноземних ремісників, запрошених Василем Каразіним. Тут сформувалася німецька колонія, а вулиця отримала назву Німецька. У 1830 році на місці колишнього острогу збудували Лютерансько-євангелічний храм, який у 1913 році замінили новою кірхою в неороманському стилі на 1000 осіб. У середині 1950-х кірху знесли, а на її місці зведено типовий житловий будинок.

На початку вулиці стояв Миколаївський собор (1896 році) у неовізантійському стилі, знесений у 1930 році через прокладку трамвайної лінії. Колишній будинок №1 — готель "Метрополь" — зруйнований під час війни 1941–1945 рр. На його місці у 1950-х споруджено житловий будинок, що з’єднав забудову вулиці Григорія Сковороди та майдану Конституції.

У 50–70-х роках XIX століття вулиця тягнулася до сучасної вулиці Мистецтв (тоді — Каплунівська). У 1912 році тут збудовано церкву Різдва Богородиці (Каплунівська) за проєктом О. М. Бекетова, разом із єпархіальним музеєм. Ансамбль зруйновано у 1930–1931 рр., на його місці зведено житловий квартал у конструктивістському стилі.

У 1860 році на вул. Григорія Сковороди, 54 виник кахлевий завод Шмідтмана. Нові будинки з’являлися після відкриття 1885 року Технологічного інституту та 1889 року — Комерційного училища. Лютеранський цвинтар і Івано-Усікновенське кладовище (знесене у 1970-х) були на північ від забудови, замість останнього закладено Молодіжний парк.

Молодіжний сквер у Харкові

У 1899 році Німецьку вулицю перейменовано на Пушкінську. У 1904 році на Театральній площі встановлено пам’ятник Пушкіну. У 1910 році прокладено трамвайну лінію.

Пам'ятнику Пушкіну

21 травня 2021 року відкрився ТРЦ Nikolsky (106 тис. кв. м, понад 150 магазинів, кінотеатр, боулінг, паркінг на 700 місць), з’єднаний підземним переходом зі станцією метро "Майдан Конституції".

Як називалась вулиця

Перша назва вулиці — Велика Німецька (1804 р.). З 13 травня 1899 року по 26 січня 2024 року була названа на честь російського поета Олександра Пушкіна. 26 січня 2024 року перейменована на честь українського філософа, поета і педагога, Григорія Сковороди.

Медичний інститут імені Мечникова та "Донвугілля" на вулиці Сковороди

Будинок №19, тобто прибутковий будинок Селіванова та №54 - житловий будинок з магазином

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи перейменовували одну з головних магістралей Харкова за 200 років.