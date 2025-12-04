Тут мінералка стала навіть частиною десерту: який закарпатський курорт символізує цей торт (фото)

Десерт із "гористим" декором, солоною карамеллю та фундуком має стати новою візитівкою курорту

На Закарпатті з'явився десерт, який претендує на роль гастрономічного символу цілого курорту. Торт "Солочин" створили спеціально для невеликого села-курорту.

Тепер туристи можуть не просто побачити місцеві краєвиди, а й "скуштувати" їх у буквальному сенсі. "Телеграф" розповість про десерт детальніше.

Від ідеї до втілення: три місяці експериментів

Якщо Київ має свій легендарний торт, а багато українських міст активно створюють власні десерти-бренди, то чому курортне село не може мати свій? Саме з такою думкою місцевий екскурсовод Богдан Цімболинець вирішив інвестувати у створення фірмового десерту для Солочина.

Над рецептом працювала кондитерка Тетяна Русин спільно з кондитерською Deplomate. Процес розробки зайняв понад три місяці — потрібно було знайти ідеальний баланс між смаком і символізмом, аби кожен шматочок асоціювався одразу з кількома елементами: мінеральною водою, горами та атмосферою закарпатського відпочинку.

Тотр "Солочин"

Мінералка всередині: що робить торт особливим

Головна родзинка "Солочина" – використання місцевої мінеральної води у коржах. Це не просто маркетинговий хід, а спосіб зробити десерт справжнім "послом" курорту.

Структура торта багатошарова: мусовий карамельний крем на вершках, хрусткий фундук, солона карамель, повітряна меренга та мініпрофітролі. На смак десерт дещо нагадує класичний "Київський", але має легшу текстуру та виразну ноту солоної карамелі, що надає йому сучасного європейського звучання.

Торт "Солочин" у розрізі

Окрема увага приділена зовнішньому вигляду: на поверхні торта кондитери вимальовують гори та берізки – впізнавані елементи солочинських пейзажів. Це їстівний ландшафт, який одразу розповідає, звідки походить десерт.

У відгуках "Солочин" порівнюють із відомими українськими десертами – "Київським", "Ужгородом" та іншими, але з важливою поправкою: це "наш, закарпатський, з характером".

Варіант покування торту "Солочин"

Де знайти та чому це важливо

Наразі торт продається локально: його можна придбати у крамниці "Старий Мадяр" у сусідній Поляні або замовити через мережу. Втім, "Солочин" уже потрапив в огляди як одна з нових солодких візитівок українських регіонів – поруч із десертами "Мукачево", "Херсон", "Вінниця" та іншими гастрономічними брендами.

Для Богдана Цімболинця торт став частиною туристичного проєкту. Тепер, окрім розповідей про мінеральні джерела й санаторії, у нього є ще один аргумент для залучення відвідувачів: "Приїдьте в Солочин – спробуєте наш торт".

Раніше "Телеграф" розповідав про торт, що мав скласти достойну конкуренцію "Київському". Сьогодні він символізує найменший обласний центр України.