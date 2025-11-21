Рус

Солодка незламність: як виник торт "Херсон" і де його можна скушутвати сьогодні

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото. Фото Колаж "Телеграфу"

Торт з горіхами, курагою та крем-сиром переміг у конкурсі на солодкий бренд міста

У кожного міста є своє обличчя та характер. Херсон багато років асоціювався із кавунами, дніпровськими берегами та сонячними садами.

Та кілька років тому тут з’явилася ще одна гастрономічна візитівка – торт "Херсон". "Телеграф" розповість про нього детальніше.

У 2019 році в Херсоні вирішили обрати власний солодкий бренд. Міська рада оголосила конкурс із грошовим призом для того, хто придумає фірмовий торт. Конкурс мав амбітну мету: створити десерт, який був би унікальним для регіону, впізнаваним і домашнім.

Перемогу здобула Анна Воскобойник – підприємиця, яка повернулася в Україну після роботи в Італії. Саме її торт "Дари Херсонщини", створений без борошна, з курагою, горіхами та крем-сиром, став неофіційним солодким символом міста.

Торт "Херсон"

Чим особливий торт "Херсон"

Торт "Херсон" – це справжня ода південному українському сонцю та багатству врожаю. Його головна риса – насичений, яскравий, але ненав’язливий, майже домашній смак, в якому органічно переплелися нотки горіхових садів, соковитої кураги та ніжного вершкового крему.

Торт Херсон у розрізі

Який торт "Херсон":

  • Коржі: основа готується без використання борошна — це робить десерт безглютеновим і доступним для багатьох людей. Як основу використовують горіхи, збиті білки та цукор, завдяки чому торт нагадує ніжне безе з приємною текстурою.
  • Начинка та прошарок: між коржами кладуть крем-сир або вершковий крем з невеликою кількістю згущеного молока, шматочки кураги, подрібнені волоські горіхи чи мигдаль. Інколи у склад додають мед для особливого аромату.
  • Глазур: верхній шар покривають справжнім шоколадом – чорним або молочним. Це додає виражений смаковий акцент і робить торт справжньою прикрасою на столі.
  • Декор: торт прикрашають додатковими горіхами, шматочками сухофруктів або навіть карамелізованою курагою, що підкреслює зв’язок десерту із фруктовими садами Херсонщини.

Життя та солодощі – у новому місті

У 2022-му місту і родині Воскобойників довелося пройти через важкі випробування. Внаслідок повномасштабного вторгнення родина змушена була залишити рідний край. Проте попри втрату бізнесу, ідея і справа залишилися з ними.

Торт "Херсон"

Відмовлятися від своєї мрії та їхати за кордон не стали. Сім’я оселилася у Вінниці – і на центральній Соборній відкрила кафе-джелатерію Perfetto. Тут, попри нові виклики, знову почали готувати торт "Херсон" – тепер вже для вінничан і гостей міста.

Де скуштувати сьогодні

Сьогодні торт "Херсон" готують у вінницькому кафе Perfetto (вул. Соборна, 38). І кожен шматочок тут стає маленькою мандрівкою додому для тисяч херсонців та усіх закоханих у цей край.

Торт "Херсон", попри всі виклики, живе й далі залишається офіційною солодкою візитівкою свого міста. Він став символом незламності, любові до своєї справи й прагнення розвивати Батьківщину.

Раніше "Телеграф" розповідав про торт, що мав скласти достойну конкуренцію "Київському". Лише за 10 років цей витончений десерт став справжньою візитівкою Закарпаття, яку впізнають по всій Україні.

Теги:
#Торт #Херсон #Символ