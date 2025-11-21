Солодка незламність: як виник торт "Херсон" і де його можна скушутвати сьогодні

Торт з горіхами, курагою та крем-сиром переміг у конкурсі на солодкий бренд міста

У кожного міста є своє обличчя та характер. Херсон багато років асоціювався із кавунами, дніпровськими берегами та сонячними садами.

Та кілька років тому тут з’явилася ще одна гастрономічна візитівка – торт "Херсон". "Телеграф" розповість про нього детальніше.

У 2019 році в Херсоні вирішили обрати власний солодкий бренд. Міська рада оголосила конкурс із грошовим призом для того, хто придумає фірмовий торт. Конкурс мав амбітну мету: створити десерт, який був би унікальним для регіону, впізнаваним і домашнім.

Перемогу здобула Анна Воскобойник – підприємиця, яка повернулася в Україну після роботи в Італії. Саме її торт "Дари Херсонщини", створений без борошна, з курагою, горіхами та крем-сиром, став неофіційним солодким символом міста.

Торт "Херсон"

Чим особливий торт "Херсон"

Торт "Херсон" – це справжня ода південному українському сонцю та багатству врожаю. Його головна риса – насичений, яскравий, але ненав’язливий, майже домашній смак, в якому органічно переплелися нотки горіхових садів, соковитої кураги та ніжного вершкового крему.

Торт Херсон у розрізі

Який торт "Херсон":

Коржі : основа готується без використання борошна — це робить десерт безглютеновим і доступним для багатьох людей. Як основу використовують горіхи, збиті білки та цукор, завдяки чому торт нагадує ніжне безе з приємною текстурою.

: основа готується без використання борошна — це робить десерт безглютеновим і доступним для багатьох людей. Як основу використовують горіхи, збиті білки та цукор, завдяки чому торт нагадує ніжне безе з приємною текстурою. Начинка та прошарок : між коржами кладуть крем-сир або вершковий крем з невеликою кількістю згущеного молока, шматочки кураги, подрібнені волоські горіхи чи мигдаль. Інколи у склад додають мед для особливого аромату.

: між коржами кладуть крем-сир або вершковий крем з невеликою кількістю згущеного молока, шматочки кураги, подрібнені волоські горіхи чи мигдаль. Інколи у склад додають мед для особливого аромату. Глазур : верхній шар покривають справжнім шоколадом – чорним або молочним. Це додає виражений смаковий акцент і робить торт справжньою прикрасою на столі.

: верхній шар покривають справжнім шоколадом – чорним або молочним. Це додає виражений смаковий акцент і робить торт справжньою прикрасою на столі. Декор: торт прикрашають додатковими горіхами, шматочками сухофруктів або навіть карамелізованою курагою, що підкреслює зв’язок десерту із фруктовими садами Херсонщини.

Життя та солодощі – у новому місті

У 2022-му місту і родині Воскобойників довелося пройти через важкі випробування. Внаслідок повномасштабного вторгнення родина змушена була залишити рідний край. Проте попри втрату бізнесу, ідея і справа залишилися з ними.

Торт "Херсон"

Відмовлятися від своєї мрії та їхати за кордон не стали. Сім’я оселилася у Вінниці – і на центральній Соборній відкрила кафе-джелатерію Perfetto. Тут, попри нові виклики, знову почали готувати торт "Херсон" – тепер вже для вінничан і гостей міста.

Де скуштувати сьогодні

Сьогодні торт "Херсон" готують у вінницькому кафе Perfetto (вул. Соборна, 38). І кожен шматочок тут стає маленькою мандрівкою додому для тисяч херсонців та усіх закоханих у цей край.

Торт "Херсон", попри всі виклики, живе й далі залишається офіційною солодкою візитівкою свого міста. Він став символом незламності, любові до своєї справи й прагнення розвивати Батьківщину.

