Никогда не появляется на публике: как выглядит жена Степана Гиги и что о ней известно

Украинский певец Степан Гига, прославившийся песнями "Яворина", "Друзі мої", "Сон", женат уже более 20 лет. Его избранница не появляется на публике.

Степан Гига состоит в браке с женщиной Галиной

Его жена не является публичной личностью

Певец имеет двоих детей и одного внука

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене певца, и как она выглядит.

Что известно о жене Степана Гиги

Жену артиста зовут Галина. В прошлом она работала администратором в Закарпатской филармонии. Там в 90-х Гига несколько лет был солистом. Хотя оба жили в Ужгороде, певец познакомился с будущей женой в Киеве. Сейчас Галина работает директором в студии звукозаписи своего мужа GIGARecords.

Гига с женой и сыном Степаном, фото из сети

Супруги воспитывают общего сына Степана. В 2025 году ему присвоили звание Заслуженного артиста Украины. А от первого брака у артиста есть дочь Квитослава. Дети Гиги часто выступают вместе с ним на концертах и исполняют песни отца. Также у Гиги есть внук Даниэль, которого родила дочь Квитослава.

Гига с детьми и внуком, фото с инстаграм-страницы Квитославы Гиги

Степан и Квитослава Гиги, фото с инстаграм-страницы Квитославы Гиги

Квитослава Гига с сыном Даниэлем, фото с ее инстаграм-страницы

Жена Гиги не появляется на публичных мероприятиях и не дает интервью СМИ. Вероятно, она предпочитает спокойную и немедийную жизнь. В то же время самого певца также редко можно увидеть на светских мероприятиях.

Гига с женой и сыном Даниэлем, фото из сети

В 2013 году певец принимал участие в проекте "Міняю жінку". Его новой "женой" стала 35-летняя Татьяна, работавшая поваром в Бориспольском аэропорту. Женщина отмечала, что не слышала песен Гиги, поскольку она не причастна к творчеству. Для нее стало новым опытом жизнь с известным певцом.

Участница "Міняю жінку", которая жила с Гигой, скриншот с видео "1+1"

Певец признался в интервью YouTube-канала "Розмова", что сожалеет об участии в программе. Он считает, что из-за монтажа все подали не так, как есть на самом деле. В проекте показали, что Гига не общается со своими детьми. В то же время певец рассказал, что находится в близких отношениях с дочерью и сыном и выступает вместе с ними на концертах.

