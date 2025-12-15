Переговоры в Берлине и массированная атака дронов в России. Хронология войны — день 1391

15 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 15 декабря. Важнейшей темой обсуждений пока являются переговоры Украины и США в Берлине, продолжавшиеся 14 декабря более 5 часов, и продолжение которых планируется в понедельник. Переговорный процесс со стороны Украины в этот раз возглавляет лично президент Владимир Зеленский. Между тем, в ряде регионов продолжаются отключения электроэнергии — местами прогнозируют по 5-6 отключений в течение дня.

Как проходит 1391-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 декабря

00:00 Представитель Трампа Стив Уиткофф сообщил, что во время встречи с Зеленским был достигнут заметный прогресс в отношении мирного плана.

Дроны массированно атакуют Крым, Донецк, Белгород, Курск и еще ряд областей России. Ждем хороших новостей.

Между тем карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где сейчас идут бои в Сумской области

Карта боевых действий в Донецкой области DeepState 15.12.2025

