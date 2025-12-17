Трамп подає Путіну сигнал. Що залишилося за кадром обіймів Віткоффа із Зеленським

Спецпредставник президента США виконує специфічну роль

На неформальному саміті лідерів країн-членів Євросоюзу, на якому обговорювали встановлення миру в Україні, був спецпредставник президента США — Стів Віткофф. Його присутність на заході — це певний сигнал Дональда Трампа Росії.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, чому Віткофф залишався у тіні, хоча і фотографувався з президентом України.

— Ці фото публікує Зеленський особисто у себе, що абсолютно правильно і засвідчує, що американці в тому числі частково, але підтримують і нашу позицію. От вони виступають зараз типовими посередниками, — каже політичний експерт.

Стів Віткофф і Володимир Зеленський

Водночас він пояснює: посланець Трампа не фігурував на фото і нема згадки про нього в якихось документах чи в заяві лідерів країн-членів Євросоюзу.

— Але багато про нього говорить [прем'єр Польщі] Дональд Туск. Він давав коментарі з приводу того, що Віткофф запевнив нас: якщо росіяни відновлять раптом війну, американці будуть відповідати, — каже аналітик.

Втім, він не вірить у щирість таких швидких дій з боку Америки, так само як з боку європейців.

— Але, як на мене, це сказано було невипадково. Зрозуміло, що Віткофф розумів, що Туск про це скаже вголос, і це почують на Росії.

Тобто я, згадуючи фото Віткоффа і Зеленського (з палкими обіймами та щирою посмішкою. – Ред.), наголошую, не так все катастрофічно погано, як могло б бути насправді. І мене це фото потішило, — пояснив аналітик.

За його словами, на Віткоффа справедливо чіпляють всіх собак за обійми з Путіним, бо це ганьба.

— Але добре, що вони [США] хоча б уже протокольно не публікують такі фото. От зараз нема з американської сторони, слава Богу, зроблять висновки правильно, — підсумував Валерій Клочок.

