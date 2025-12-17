Трамп подает Путину сигнал. Что осталось за кадром объятий Виткоффа с Зеленским

Спецпредставитель президента США играет специфическую роль

На неформальном саммите лидеров стран-членов Евросоюза, на котором обсуждали установление мира в Украине, был спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Его присутствие на метоприятии — это определенный сигнал Дональда Трампа России.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он объяснил, почему Уиткофф оставался в тени, хотя и фотографировался с президентом Украины.

— Эти фото публикует Зеленский лично у себя, что совершенно правильно и свидетельствует о том, что американцы в том числе частично, но поддерживают и нашу позицию. Вот они сейчас выступают типичными посредниками, — говорит политический эксперт.

Стив Виткофф и Владимир Зеленский

В то же время, он объясняет: посланник Трампа не фигурировал на фото и нет упоминания о нем в каких-либо документах или в заявлении лидеров стран-членов Евросоюза.

— Но много о нем говорит [премьер Польши] Дональд Туск. Он давал комментарии по поводу того, что Уиткофф заверил нас: если русские возобновят вдруг войну, американцы будут отвечать, — говорит аналитик.

Впрочем, он не верит в искренность столь быстрых действий со стороны Америки, равно как со стороны европейцев.

— Но, мне кажется, это сказано было неслучайно. Понятно, что Уиткофф понимал, что Туск об этом скажет вслух, и это услышат в России.

То есть я, вспоминая фото Виткоффа и Зеленского (с жаркими объятиями и искренней улыбкой. — Ред.), подчеркиваю, не так все катастрофически плохо, как могло бы быть на самом деле. И меня это фото порадовало, — объяснил аналитик.

По его словам, на Виткоффа справедливо цепляют всех собак за объятия с Путиным, потому что это позор.

— Но хорошо, что они [США] хотя бы уже протокольно не публикуют такие фото. Вот сейчас нет с американской стороны, слава Богу, сделают выводы правильно, — подытожил Валерий Клочок.

