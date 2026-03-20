Міжнародна громадська мережа АРМАДА представить звіт про українську адвокатуру Конгресу США

Засновник Armada Network Дейл Армстронг під час презентації аналітичного звіту заявив про загрозу "правової війни" проти української адвокатури. Він попередив про спроби зовнішнього інституційного контролю та маніпулятивні кампанії, які маскуються під нібито незалежний моніторинг, що підриває довіру громадськості до самого поняття справедливості в Україні.

Презентація аналітичного звіту "Національна асоціація адвокатів України в контексті верховенства права та європейської інтеграції" відбулася 19 березня у Києві.

Однією з ключових проблем, окресленою у звіті, за словами Дейла Армстронга, є інтерпретація Європейської Дорожньої карти з питань верховенства права, яку безапеляційно беруть за основу у питанні майбутнього реформування адвокатури.

Він наголосив, що Дорожня карта є лише рамковим, програмним документом, який встановлює життєво важливі цілі – прозорість, підзвітність, ефективність і модернізацію процедур, але не нав’язує конкретної організаційної структури та не вимагає демонтажу існуючої моделі самоврядування. Вона залишає простір для національного вибору, за умови дотримання європейських стандартів незалежності та професійної автономії.

Проте, за словами Дейла Армстронга, окремі впливові групи намагаються інтерпретувати європейські рекомендації як підставу для радикальної реструктуризації системи адвокатури. Такі дії, на думку Дейла Армстронга, можуть свідчити про боротьбу за контроль над порядком денним реформ, а не про прагнення до реальних змін.

"Ніщо в Дорожній карті не дає громадським організаціям, експертним мережам чи іншим впливовим групам підстав представляти свої пропозиції як єдино можливу модель або нав’язувати ці пропозиції професії", — підкреслив американський експерт.

У звіті критично оцінили й роль міжнародної технічної допомоги у реформуванні адвокатури. Автори підкреслюють, що вона є корисною, коли обмежується консультаціями та аналітикою, однак стає проблемною, якщо починає фактично формувати законодавство та інституційну архітектуру. Зокрема, висловлюється критика на адресу проектів, які, виходячи за межі консультативної ролі, пропонують готові моделі реформ.

"Коли технічна допомога починає писати закони – це вже не технічна допомога. Коли проект, який нібито створений для підтримки реформи, перестає бути консультантом і починає пропонувати країні готові законодавчі формули, готові інституційні реорганізації, готові сценарії того, як має виглядати правильна реформа – він вийшов за межі свого мандата. На мій погляд, саме так дедалі частіше виглядає роль проекту ЄС "Право-Justice"", — заявив Дейл Армстронг.

Автори звіту попереджають, що таке втручання зовнішньої технічної допомоги в процес реформування адвокатури перетворюється на серйозну загрозу не тільки для незалежності професії, а й взагалі для верховенства права в Україні.

"У той момент, коли технічний проект починає диктувати, як мають виглядати вибори, хто має контролювати фінанси, якою має бути парламентська система та де мають лежати межі професійної автономії – експертиза та поради закінчуються, а починається втручання. Адвокатура не має бути лабораторією для зовнішнього інституційного інжинірингу. Вона не має бути полігоном, де структури, що фінансуються донорами, експериментують з моделями ефективного врядування. Це конституційно незалежна професія. І кожен, хто справді поважає верховенство права, повинен також поважати межі втручання в її самоврядування", — наголосив американський експерт.

У поєднанні з технічними проектами активно використовуються й інструменти тіньової журналістики, що посилює тиск на незалежну адвокатуру. Це небезпечний інструмент впливу на загальну політику та міжнародне сприйняття ситуації, застерігають автори звіту. Йдеться про мережі публікацій і аналітики, що створюють ілюзію експертного консенсусу та просувають певні наративи.

"Коли ми бачимо, як ті самі ярлики повторюються без серйозного правового аналізу, без порівняння з європейськими моделями самоврядування адвокатур, без визнання існуючих реформ, то це вже не нейтральний аналіз. Це вже не об’єктивність. Це спроба сформувати заздалегідь визначений політичний висновок. Спочатку оголошують інституцію недосконалою, а потім використовують цю наративну лінію, щоб виправдати її радикальну перебудову. Це правова війна", — наголосив Дейл Армстронг.

Наступним кроком автори звіту планують представити свої висновки у США, зокрема у Вашингтоні, щоб поінформувати американських політиків про ризики, які, на їхню думку, можуть вплинути на розвиток правової системи України.

"Наш наступний крок – Вашингтон і взаємодія з сенаторами та конгресменами там, щоб переконатися, що вони усвідомлюють масштаби правової війни та те, як вона може поставити під загрозу майбутнє України та призвести до втрати прав", — підсумував американський експерт.

Нагадаємо, презентація аналітичного звіту, присвяченого українській адвокатурі, вперше відбулася 5 лютого 2026 року в Європейському парламенті у Брюсселі.