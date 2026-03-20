Международная общественная сеть АРМАДА представит отчет об украинской адвокатуре Конгресса США

Основатель Armada Network Дэйл Армстронг во время презентации аналитического отчета заявил об угрозе "правовой войны" против украинской адвокатуры. Он предупредил о попытках внешнего институционального контроля и манипулятивных кампаниях, которые маскируются под якобы независимый мониторинг, подрывающий доверие общественности к самому понятию справедливости в Украине.

Презентация аналитического отчета "Национальная ассоциация адвокатов Украины в контексте верховенства права и европейской интеграции" прошла 19 марта в Киеве.

Одной из ключевых проблем, обозначенных в отчете, по словам Дейла Армстронга, является интерпретация Европейской Дорожной карты по вопросам верховенства права, которую безапелляционно берут за основу в вопросе предстоящего реформирования адвокатуры.

Он отметил, что Дорожная карта является лишь рамочным, программным документом, устанавливающим жизненно важные цели – прозрачность, подотчетность, эффективность и модернизацию процедур, но не навязывает конкретную организационную структуру и не требует демонтажа существующей модели самоуправления. Она оставляет простор для национального выбора при соблюдении европейских стандартов независимости и профессиональной автономии.

Однако, по словам Дейла Армстронга, отдельные влиятельные группы пытаются интерпретировать европейские рекомендации как основание радикальной реструктуризации системы адвокатуры. Такие действия, по мнению Дейла Армстронга, могут свидетельствовать о борьбе за контроль над повесткой реформ, а не о стремлении к реальным изменениям.

"Ничто в Дорожной карте не дает общественным организациям, экспертным сетям или другим влиятельным группам оснований представлять свои предложения как единственно возможную модель или навязывать эти предложения профессии", — подчеркнул американский эксперт.

В отчете критически оценили роль международной технической помощи в реформировании адвокатуры. Авторы подчеркивают, что она полезна, когда ограничивается консультациями и аналитикой, однако становится проблемной, если начинает фактически формировать законодательство и институционную архитектуру. В частности, высказывается критика в адрес проектов, которые, выходя за рамки консультативной роли, предлагают готовые модели реформ.

"Когда техническая помощь начинает писать законы – это уже не техническая помощь. ККогда проект, который якобы создан для поддержки реформы, перестает быть консультантом и начинает предлагать стране готовые законодательные формулы, готовые институциональные реорганизации, готовые сценарии того, как должна выглядеть правильная реформа – он вышел за пределы своего мандата. По моему мнению, именно так все чаще выглядит роль проекта ЕС "Право-Justice"", — заявил Дейл Армстронг.

Авторы отчета предупреждают, что такое вмешательство внешней технической помощи в процесс реформирования адвокатуры превращается в серьезную угрозу не только независимости профессии, но и вообще для верховенства права в Украине.

"В тот момент, когда технический проект начинает диктовать, как должны выглядеть выборы, кто должен контролировать финансы, какой должна быть парламентская система и где должны лежать пределы профессиональной автономии — экспертиза и советы заканчиваются, а начинается вмешательство. Адвокатура должна быть лабораторией для внешнего институционального инжиниринга. Она не должна быть полигоном, где финансируемые донорами структуры экспериментируют с моделями эффективного управления. Это конституционно независимая профессия. И каждый, кто действительно уважает верховенство права, должен также уважать пределы вмешательства в его самоуправление", — подчеркнул американский эксперт.

В сочетании с техническими проектами активно используются инструменты теневой журналистики, что усиливает давление на независимую адвокатуру. Это опасный инструмент влияния на всеобщую политику и международное восприятие ситуации, предостерегают авторы отчета. Речь идет о сетях публикаций и аналитиках, создающих иллюзию экспертного консенсуса и продвигающих определенные нарративы.

"Когда мы видим, как те же ярлыки повторяются без серьезного правового анализа, без сравнения с европейскими моделями самоуправления адвокатур, без признания существующих реформ, то это уже не нейтральный анализ. Это уже не объективность. Это попытка сформировать заранее определенный политический вывод. Сначала объявляют институт несовершенным, а затем используют эту нарративную линию, чтобы оправдать ее радикальную перестройку. Это правовая война", — подчеркнул Дейл Армстронг.

Следующим шагом авторы отчета планируют представить свои выводы в США, в частности, в Вашингтоне, чтобы проинформировать американских политиков о рисках, которые, по их мнению, могут повлиять на развитие правовой системы Украины.

"Наш следующий шаг — Вашингтон и взаимодействие с сенаторами и конгрессменами там, чтобы убедиться, что они осознают масштабы правовой войны и то, как она может поставить под угрозу будущее Украины и привести к потере прав", — подытожил американский эксперт.

Напомним, презентация аналитического отчета, посвященного украинской адвокатуре, впервые прошла 5 февраля 2026 года в Европейском парламенте в Брюсселе.