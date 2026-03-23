Українців можуть змусити зносити занадто високі паркани. Які правила діють у 2026 році (інфографіка)

Що таке схема намірів забудови та які дані в ній обов'язково вказувати

Уряд оновив правила забудови приватних ділянок — для тих, хто планував звести невеликий будинок, на час дій воєнного стану спростили документацію. Водночас, контроль за розташуванням об'єктів на ділянці посилився, а забудовникам доведеться витратити більше.

В постанові зазначена ключова зміна для індивідуальних будинків площею до 200 кв. м та не вище двох поверхів. Для них замість будівельного паспорта тепер використовується схема намірів забудови. Її готує сертифікований архітектор або інженер-проєктувальник в електронній формі. Документ одразу вноситься до державної електронної системи у сфері будівництва.

У схемі обов’язково зазначаються:

місце розташування будинку на ділянці

під’їзди та планувальні обмеження

мінімальні відстані до меж ділянки та до будівель на сусідніх ділянках

підключення до інженерних мереж.

місце розташування запланованих об’єктів будівництва, планувальні обмеження територій в зоні червоних ліній, лінії регулювання забудови, під’їзди до будівель і споруд, відстань від об’єкта будівництва до вулиць (доріг), мінімальні відстані від об’єкта будівництва до меж земельної ділянки, а також будівель і споруд, розташованих на суміжних земельних ділянках, місця підключення до інженерних мереж (за наявності), фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо Що має бути на схемі (постанова від 4 березня 2026 р. № 305 )

Забудова має враховувати вплив на сусідів ще на етапі планування — інсоляцію (доступ сонячного світла), провітрювання, екологічну безпеку. Важливо, щоб на схемі наміру не було забудови, яка погіршує умови користування сусідньою ділянкою.

Який може бути паркан в Україні у 2026 році

Вимоги до парканів визначаються державними будівельними нормами. Згідно з ними:

між сусідніми ділянками огорожа зазвичай не повинна перевищувати 2 м (рекомендовано сітчасті або "прозорі" конструкції);

(рекомендовано сітчасті або "прозорі" конструкції); з боку вулиці — до 2,5 м.

Ці обмеження спрямовані на забезпечення освітлення та вентиляції. Якщо паркан занадто високий, то сусіди можуть змусити його переробити в судовому порядку.

Вимоги до будівництва парканів в Україні

Як потрібно розміщати вигрібні ями та стоки

За даними Держпродспоживслужби, стічні води мають відводитися централізовано або через локальні очисні споруди, використання вигрібних ям допускається лише як виняток. Важливо, що вигрібна яма має бути герметичною, з кришкою та регулярно очищуватися.

Мінімальні відстані для вигрібних ям:

не менше 20 м — до житлових будинків, дитячих майданчиків тощо;

— до житлових будинків, дитячих майданчиків тощо; не менше 50 м — до колодязів і джерел питної води.

Вимоги до розміщення вигрібних ям в 2026 році

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні та Молдові через російські удари — проблема з Дністром. Річка сильно обміліла, а забруднена вода залишила мешканців Молдови без питної води.