Украинцев могут заставить сносить слишком высокие заборы. Какие правила действуют в 2026 году (инфографика)

Что такое схема намерений застройки и какие данные в ней обязательно указывать

Правительство обновило правила застройки частных участков — для тех, кто планировал построить небольшой дом, на время действий военного положения упростили документацию. В то же время, контроль за расположением объектов на участке усилился, а застройщикам придется потратить больше.

В постановлении указано ключевое изменение для индивидуальных домов площадью до 200 кв. м и не выше двух этажей. Для них вместо строительного паспорта теперь используется схема намерений застройки. Ее готовит сертифицированный архитектор или инженер-проектировщик в электронной форме. Документ сразу вносится в государственную электронную систему в сфере строительства.

В схеме обязательно указываются:

место расположения дома на участке

подъезды и планировочные ограничения

минимальные расстояния до границ участка и до зданий на соседних участках

подключение к инженерным сетям.

место расположения запланированных объектов строительства, планировочные ограничения территорий в зоне красных линий, линии регулирования застройки, подъезды к зданиям и сооружениям, расстояние от объекта строительства до улиц (дорог), минимальные расстояния от объекта строительства до границ земельного участка, а также зданий и сооружений, расположенных на смежных земельных участках, места подключения к инженерам указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе планируемого к применению автономного, и т.п. Что должно быть на схеме (постановление от 4 марта 2026 г. № 305)

Застройка должна учитывать влияние на соседей еще на этапе планирования – инсоляцию (доступ солнечного света), проветривание, экологическую безопасность. Важно, чтобы на схеме намерения не было застройки, ухудшающей условия пользования соседним участком.

Какой может быть забор в Украине в 2026 году

Требования к заборам определяются государственными строительными нормами. Согласно им:

между соседними участками ограждение обычно не должно превышать 2 м (рекомендуется сетчатые или "прозрачные" конструкции);

со стороны улицы — до 2,5 м.

Эти ограничения направлены на обеспечение освещения и вентиляции. Если забор слишком высок, то соседи могут вынудить его переделать в судебном порядке.

Как нужно размещать выгребные ямы и стоки

По данным Госпродпотребслужбы, сточные воды должны отводиться централизованно или через локальные очистные сооружения, использование выгребных ям допускается только в виде исключения. Важно, что выгребная яма должна быть герметичной, с крышкой и регулярно очищаться.

Минимальные расстояния для выгребных ям:

не менее 20 м — в жилые дома, детские площадки и т.п.;

— в жилые дома, детские площадки и т.п.; не менее 50 м — к колодцам и источникам питьевой воды.

