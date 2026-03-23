Украинцев могут заставить сносить слишком высокие заборы. Какие правила действуют в 2026 году (инфографика)
Что такое схема намерений застройки и какие данные в ней обязательно указывать
Правительство обновило правила застройки частных участков — для тех, кто планировал построить небольшой дом, на время действий военного положения упростили документацию. В то же время, контроль за расположением объектов на участке усилился, а застройщикам придется потратить больше.
В постановлении указано ключевое изменение для индивидуальных домов площадью до 200 кв. м и не выше двух этажей. Для них вместо строительного паспорта теперь используется схема намерений застройки. Ее готовит сертифицированный архитектор или инженер-проектировщик в электронной форме. Документ сразу вносится в государственную электронную систему в сфере строительства.
В схеме обязательно указываются:
- место расположения дома на участке
- подъезды и планировочные ограничения
- минимальные расстояния до границ участка и до зданий на соседних участках
- подключение к инженерным сетям.
место расположения запланированных объектов строительства, планировочные ограничения территорий в зоне красных линий, линии регулирования застройки, подъезды к зданиям и сооружениям, расстояние от объекта строительства до улиц (дорог), минимальные расстояния от объекта строительства до границ земельного участка, а также зданий и сооружений, расположенных на смежных земельных участках, места подключения к инженерам указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе планируемого к применению автономного, и т.п.
Застройка должна учитывать влияние на соседей еще на этапе планирования – инсоляцию (доступ солнечного света), проветривание, экологическую безопасность. Важно, чтобы на схеме намерения не было застройки, ухудшающей условия пользования соседним участком.
Какой может быть забор в Украине в 2026 году
Требования к заборам определяются государственными строительными нормами. Согласно им:
- между соседними участками ограждение обычно не должно превышать 2 м (рекомендуется сетчатые или "прозрачные" конструкции);
- со стороны улицы — до 2,5 м.
Эти ограничения направлены на обеспечение освещения и вентиляции. Если забор слишком высок, то соседи могут вынудить его переделать в судебном порядке.
Как нужно размещать выгребные ямы и стоки
По данным Госпродпотребслужбы, сточные воды должны отводиться централизованно или через локальные очистные сооружения, использование выгребных ям допускается только в виде исключения. Важно, что выгребная яма должна быть герметичной, с крышкой и регулярно очищаться.
Минимальные расстояния для выгребных ям:
- не менее 20 м — в жилые дома, детские площадки и т.п.;
- не менее 50 м — к колодцам и источникам питьевой воды.
