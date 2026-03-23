В Україні критично обмілів Дністер. До чого тут Росія та чим це обернулося для Молдови (фото)

Дністер забезпечує водою близько 80% населення сусідньої країни

Річка Дністер критично зміліла. Через удари Росії по Дністровській ГЕС, у Молдові понад 300 тисяч людей залишилися без питної води.

У соцмережах публікують фото Дністра біля міста Хотин (Чернівецька область). Рівень води сильно знизився, загалом Дністер став майже вдвічі меншим, ніж був кілька років тому.

У районі села Атаки неподалік Хотина видно, що там, де раніше протікала річка — суха земля, пише molbuk.ua. За словами місцевих жителів, Дністер аномально мілкий, як для березня. Такий рівень води міг би бути перед зимою. Річка критично зменшилася, оголилося дно.

Нагадаємо, 7 березня росіяни завдали удару по Дністровській ГЕС в Україні. Атака призвела до масштабного забруднення Дністра, від якого залежить водопостачання Молдови.

Понад 300 тисяч жителів Молдови залишилися без питної води. Як повідомили у Мінекономіки України, забруднення Дністра пов’язане з витоком ракетного палива в районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, що стався внаслідок атаки Росії.

На знак протесту через російську атаку на Дністровську ГЕС, послу Росії в Молдові Олегу Озерову вручили пляшку брудної води з Дністра. У молдовському МЗС нагадали, що Дністер забезпечує водою близько 80% населення Молдови та 98% жителів Кишинева (столиця країни).

Чому міліє Дністер

Дністер — це друга за довжиною річка України (1 362 км) та дев'ята в Європі. Він протікає через західні області України (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Одеська) та Молдову. Впадає у Чорне море.

Головна причина зниження рівня води у Дністрі — регулярні атаки РФ на енергосистему України. Енергетики змушені проводити інтенсивні скиди води на Дністровській ГЕС для компенсації дефіциту потужності в енергомережі. Через це рівень води в Дністровському водосховищі впав до історичних мінімумів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як обмілів Дністер навесні 2024 року.