ТЦК можуть затримати помилково: у якому разі і що потрібно робити

Фахівець роз’яснив спірну практику та можливі наслідки

В Україні розшук ТЦК стосується виключно осіб, старших за 25 років, тих, хто молодший — оголошувати у розшук не мають права. Однак на практиці іноді відбувається так, що ТЦК помилково вносять у розшук людей молодше 25 років — наприклад, якщо вони не пройшли ВЛК або раніше мали статус "обмежено придатного" і можуть їх затримати.

Про це йдеться на порталі "Юристи.UA". Спеціаліст Владислав Дерій пояснив, що процесом загальної мобілізації займаються так звані групи оповіщення, до яких входять як представники ТЦК, так і співробітники Національної поліції України. Саме ці групи перевіряють документи військовозобов’язаних, у тому числі й у будь-яких громадських місцях чи на блокпостах.

За порадою до юриста звернувся українець, якому ще не виповнилося 25 років. Він розповів, що раніше мав статус "обмежено придатного", а тепер виявив, що перебуває у розшуку ТЦК через непройдену ВЛК. Його питання до фахівця полягало в тому, чи є законним такий крок ТЦК і чи може група оповіщення його затримати.

У свою чергу юрист пояснив, що ситуація з розшуком ТЦК, найімовірніше, є неправомірною.

"Якщо Вам не надходили повістки, то оголошення в розшук є незаконним! Самостійно проходити ВВК мають громадяни віком від 25 років", — написав Дерій.

При цьому рішення можна оскаржити в досудовому та судовому порядку.

Як розповів юрист, що для того, щоб змусити ТЦК зняти розшук без сплати штрафу, необхідно діяти так:

Відправити до ТЦК, який оголосив Вас у розшук заяву про зняття розшуку та закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення (якщо Вам не надходила повістка)

У разі відмови – оскаржити буддіяльність ТЦК до окружного адміністративного суду.

"В даний час ви не можете спокійно пересуватися містом, адже якщо ви натрапите на ТЦК (незалежно від місця перебування на військовому обліку) і при перевірці військово-облікових документів виявиться, що Ви знаходитесь в розшуку, то співробітники поліції, які входять до групи оповіщення, можуть Вас затримати та доставити до ТЦК", — підсумував юрист.

Іншими словами — людей молодших 25 років можуть внести в розшук помилково, і через це їх можуть затримати, хоча закон цього не дозволяє.

