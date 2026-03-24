ТЦК могут задержать по ошибке: в каком случае и что нужно делать

Специалист разъяснил спорную практику и возможные последствия

В Украине розыск ТЦК касается исключительно лиц старше 25 лет, тех, кто младше — объявлять в розыск не имеют права. Однако же на практике иногда происходит так, что ТЦК ошибочно вносят в розыск людей младше 25 лет — например, если они не прошли ВВК или раньше имели статус "ограниченно годного" и могут их задержать.

Об этом говорится на портале "Юристи.UA".Специалист Владислав Дерий объяснил, что процессом всеобщей мобилизации занимаются так называемые группы оповещения, в которые входят как представители ТЦК, так и сотрудники Национальной полиции Украины. Именно эти группы проверяют документы военнообязанных, в том числе, и в любых общественных местах или на блокпостах.

За советом к юристу обратился украинец, которому как раз-таки еще не исполнилось 25 лет. Он рассказал, что ранее имел статус "ограниченно годного", а теперь обнаружил, что пребывает в розыске ТЦК из-за непройденной ВВК. Его вопрос к специалисту заключался в том, законным ли является такой шаг ТЦК и может ли группа оповещения его задержать.

В свою очередь юрист объяснил, что ситуация с розыском ТЦК, вероятнее всего, является неправомерной.

"Если Вам не приходили повестки, то объявление в розыск является незаконным! Самостоятельно проходить ВВК должны граждане в возрасте от 25 лет", — написал Дерий.

При этом, решение можно оспорить в досудебном и судебном порядке.

Как рассказал юрист, что для того, чтобы заставить ТЦК снять розыск без оплаты штрафа, необходимо действовать следующим образом:

Отправить в ТЦК, который объявил Вас в розыск заявление о снятии розыска и закрытии дела об административном правонарушении за неимением состава правонарушения (если Вам не приходила повестка)

об административном правонарушении за неимением состава правонарушения (если Вам не приходила повестка) В случае отказа – обжаловать буддеятельность ТЦК в окружной административный суд.

"В настоящее время вы не можете спокойно передвигаться по городу, ведь если вы натолкнетесь на ТЦК (независимо от места пребывания на военном учете) и при проверке военно-учетных документов окажется, что Вы находитесь в розыске, то сотрудники полиции, входящие в группу оповещения, могут Вас задержать и доставить в близлежащий ТЦК", — подытожил юрист.

Иными словами — люди младше 25 лет могут быть внесены в розыск по ошибке, и из-за этого их могут задержать, хотя закон этого не позволяет.

