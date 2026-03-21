В одному селі забрали всіх, в іншому — нікого. Чому люди не довіряють ТЦК, розповіла нардепка

Центри комплектування потребують реформування

Довіра українського народу до працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) дуже низька. Це обумовлено не тільки методами мобілізації, а й втомою населення.

Про це розповіла депутатка Соломія Бобровська в інтерв'ю "Телеграфу": "Ми домовилися з ТЦК, що насильницької мобілізації не буде, але… — нардеп про те, що може змінитися".

За словами нардепки, в Україні є механізми й для мобілізації без "бусифікацій", й для перешкоджання нападам на працівників ТЦК. Законодавчо вони не потребують посилення, адже тут і так йдеться про кримінальну відповідальність. Але агресія проти військовослужбовців центрів не виникла просто з повітря, для цього були передумови.

"Треба знімати питання агресії і вирішувати питання справедливості та правильного підходу. Коли людей затягують "руками-ногами"… Ми домовилися з ТЦК, що не буде більше насильницьких методів мобілізації. Чому це далі продовжується? Агресія породжує агресію — ось і вся історія", — каже Боброська.

Вона додає, що люди не довіряють ТЦК, вони не розуміють, чому в селах вигребли всіх чоловіків, а десь — ні; чому в спортзалах є "накачані чуваки", а простих людей (чи не простих) крадуть з вулиць. Саме тому територіальні центри комплектування потребують реформи.

Це реформування, на думку нардепки, не виведення з підпорядкування Сухопутних військ. Адже кожна друга людина і так не знає, кому підпорядковується ТЦК. Має бути реформа і перерозподіл їхніх обов’язків: хто має робити оповіщення, хто вручає повістки, хто збирає людей.

"Можливо, це має робити Нацполіція зі своїми можливостями. Але, знову ж таки, не насильницькими методами. В Україні ці історії не працюють — це лише обурює і відштовхує", — резюмує Бобровська.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за СЗЧ в Україні дають більший термін, ніж за вбивство чи тероризм.