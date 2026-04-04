На Рівненщині добу шукали хлопчика, який впав у кар’єр. Що робити, якщо зникла дитина

У повітря підіймали навіть дрони

У Рівненській області на Сарненщині майже добу розшукували 10-річного хлопчика, який впав у кар'єр. Дитина отримала важкі травми та не могла самостійно рухатись.

Як повідомили в поліції, звернення про зникнення поступило 2 квітня вночі. Жінка розповіла, що її племінник поїхав кататися на велосипеді ввечері та не повернувся.

До пошукової групи долучили не тільки копів, а й рідних, односельців, військових, бійців підрозділу "Хижак", кінологів поліції Рівненщини, рятувальників та нацгвардійці із службовими собаками. Вони майже добу прочісували територію лісового масиву та кар’єру. У повітря також піднімали дрони. Пошуки не припинялися навіть уночі.

Пошуки хлопчика на Рівненщині

Майже через добу, 3 квітня, хлопчика помітив його товариш. Дитина впала у кар'єр з висоти приблизно 5 поверху та отримала важкі травми. Хлопчик опинився на важкодоступному виступі скелі та не міг самостійно рухатися.

"Через круті схили використати спецтехніку було неможливо, тому учасники пошуків утворили живий ланцюг. Завдяки цьому хлопчика обережно спустили та передали медикам. Хлопчик мужньо протримався майже добу, попри виснаження, переохолодження та ушкодження", — додали в поліції.

Кар'єр, де шукали хлопчика на Рівненщині

Хлопчик, який впав у кар'єр

Як поводитись, якщо зникла дитина

Не панікуйте та зателефонуйте 102. Правоохоронці розпочнуть пошук одразу, правило "трьох діб" — міф.

Огляньте територію. Обійдіть навколо місця зникнення, голосно кличте дитину. Якщо це торговий центр — зверніться до адміністрації для оголошення через гучномовець.

Підготуйте дані для поліції. Знайдіть останнє фото дитини, згадайте, у що вона була одягнена (колір, особливі прикмети), коли востаннє бачили тощо.

Складіть список контактів. Зателефонуйте друзям, вчителям, родичам, які могли бачити дитину.

Перевірте гаджети. Спробуйте зателефонувати дитині, перевірте геолокацію, соцмережі, зателефонуйте на номер 116 000 (гаряча лінія пошуку дітей).

Складіть список улюблених і особливих для дитини місць.

Підготуйте особисту річ дитини для пошуку службовим собакою.

Що робити, якщо зникла дитина

Важливо! Не зволікайте, кожна година значно збільшує територію пошуку, а максимальний обсяг інформації прискорить роботу поліції. Пам’ятайте – головними після зникнення дитини є перші три години. Саме в цей проміжок часу дитину знайти найлегше, тож реагувати треба швидко.

