На Ровенщине сутки искали упавшего в карьер мальчика. Что делать, если пропал ребенок

В воздух поднимали даже дроны

В Ровенской области на Сарненщине почти сутки разыскивали упавшего в карьер 10-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и не мог самостоятельно двигаться.

Как сообщили в полиции, обращение об исчезновении поступило 2 апреля ночью. Женщина рассказала, что ее племянник уехал кататься на велосипеде вечером и не вернулся.

К поисковой группе присоединились не только копы, но и родные, односельчане, военные, бойцы подразделения "Хищник", кинологи полиции Ровенщины, спасатели и нацгвардейцы со служебными собаками. Они почти сутки прочесывали территорию лесного массива и карьера. В воздух также поднимали дроны. Поиски не прекращались даже ночью.

Поиски мальчика в Ровенской области

Поиски мальчика в Ровенской области

Спустя почти сутки, 3 апреля, мальчика заметил его товарищ. Ребенок упал в карьер с высоты примерно 5 этажа и получил тяжелые травмы. Мальчик оказался на труднодоступном выступе скалы и не мог двигаться самостоятельно.

"Из-за крутых склонов использовать спецтехнику было невозможно, поэтому участники поисков сделали живую цепь. Благодаря этому мальчика осторожно спустили и передали медикам. Мальчик мужественно продержался почти сутки, несмотря на истощение, переохлаждение и повреждение", — добавили в полиции.

Карьер, где искали мальчика в Ровенской области

Упавший в карьер мальчик

Как вести себя, если исчез ребенок

Не паникуйте и позвоните по телефону 102. Правоохранители начнут поиск сразу, правило "трех суток" — миф.

Осмотрите территорию. Обойдите вокруг места исчезновения, громко зовите ребенка. Если это торговый центр, обратитесь в администрацию для объявления через громкоговоритель.

Подготовьте данные для полиции. Найдите последнее фото ребенка, вспомните, во что он был одет (цвет, особые приметы), когда в последний раз видели и т.д.

Составьте список контактов. Позвоните друзьям, учителям, родственникам, которые могли видеть ребенка.

Проверьте гаджеты. Попытайтесь позвонить ребенку, проверьте геолокацию, соцсети, позвоните на номер 116 000 (горячая линия поиска детей).

Составьте список любимых и особых для ребенка мест.

Подготовьте личную вещь ребенка для поиска служебной собакой.

Что делать, если пропал ребенок

Важно! Не мешкайте, каждый час значительно увеличивает территорию поиска, а максимальный объем информации ускорит работу полиции. Помните – главными после исчезновения ребенка есть первые три часа. Именно в этот промежуток времени ребенка найти легче всего, поэтому реагировать надо быстро.

