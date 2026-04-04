На Ровенщине сутки искали упавшего в карьер мальчика. Что делать, если пропал ребенок
В воздух поднимали даже дроны
В Ровенской области на Сарненщине почти сутки разыскивали упавшего в карьер 10-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и не мог самостоятельно двигаться.
Как сообщили в полиции, обращение об исчезновении поступило 2 апреля ночью. Женщина рассказала, что ее племянник уехал кататься на велосипеде вечером и не вернулся.
К поисковой группе присоединились не только копы, но и родные, односельчане, военные, бойцы подразделения "Хищник", кинологи полиции Ровенщины, спасатели и нацгвардейцы со служебными собаками. Они почти сутки прочесывали территорию лесного массива и карьера. В воздух также поднимали дроны. Поиски не прекращались даже ночью.
Спустя почти сутки, 3 апреля, мальчика заметил его товарищ. Ребенок упал в карьер с высоты примерно 5 этажа и получил тяжелые травмы. Мальчик оказался на труднодоступном выступе скалы и не мог двигаться самостоятельно.
"Из-за крутых склонов использовать спецтехнику было невозможно, поэтому участники поисков сделали живую цепь. Благодаря этому мальчика осторожно спустили и передали медикам. Мальчик мужественно продержался почти сутки, несмотря на истощение, переохлаждение и повреждение", — добавили в полиции.
Как вести себя, если исчез ребенок
- Не паникуйте и позвоните по телефону 102. Правоохранители начнут поиск сразу, правило "трех суток" — миф.
- Осмотрите территорию. Обойдите вокруг места исчезновения, громко зовите ребенка. Если это торговый центр, обратитесь в администрацию для объявления через громкоговоритель.
- Подготовьте данные для полиции. Найдите последнее фото ребенка, вспомните, во что он был одет (цвет, особые приметы), когда в последний раз видели и т.д.
- Составьте список контактов. Позвоните друзьям, учителям, родственникам, которые могли видеть ребенка.
- Проверьте гаджеты. Попытайтесь позвонить ребенку, проверьте геолокацию, соцсети, позвоните на номер 116 000 (горячая линия поиска детей).
- Составьте список любимых и особых для ребенка мест.
- Подготовьте личную вещь ребенка для поиска служебной собакой.
Важно! Не мешкайте, каждый час значительно увеличивает территорию поиска, а максимальный объем информации ускорит работу полиции. Помните – главными после исчезновения ребенка есть первые три часа. Именно в этот промежуток времени ребенка найти легче всего, поэтому реагировать надо быстро.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что чистота двора может обойтись в штраф в 6 тысяч гривен.