Жодних балаклав та обов'язкові камери: нардеп готує запити до ТЦК після побаченого в Києві

Військові і поліція повинні мати відповідний вигляд

Військовослужбовці ТЦК можуть перестати носити балаклави та мати при собі боді-камери. Все має відповідати законодавству.

Про це в бліц-інтерв'ю "Телеграфу" сказав член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко. За його словами, після того як він особисто став свідком спільного рейду співробітників Подільського ТЦК та поліції в Києві, де військовослужбовці перебували в балаклавах, він має намір звернутися до Сухопутних військ та Подільського ТЦК, аби військовослужбовці мали належний вигляд під час виконання заходів.

"Буду далі звертатись до Сухопутних військ, до Подільського ТЦК, аби все ж таки їхні військовослужбовці, які перебувають під час виконання заходу, були без балаклав і з боді-камерами", — заявив нардеп.

За його словами, поліція та військовослужбовці ТЦК повинні мати відповідний вигляд — у першу чергу такий, що відповідає чинному законодавству.

В свою чергу начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін в інтервʼю "Телеграфу" сказав, що правила носіння форми для військовослужбовців ТЦК регулюються наказом Міністерства оборони №606. Цим документом, зокрема, визначено обов'язкові шеврони та нарукавні знаки, а носіння таких предметів, як балаклава, дозволяється виключно за наказом командира чи начальника — але не за власним бажанням військового.

Частина наказу Міноборони щодо носіння балаклави

За порушення встановлених правил форми одягу передбачено дисциплінарне стягнення.

