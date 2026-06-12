Звичайні розетки відходять у минуле: альтернатива економить електроенергію

Цим розумним пристроєм можна керувати дистанційно

Звичайні електричні розетки поступово витісняють розумні аналоги, які дозволяють керувати побутовими приладами зі смартфона. Вони дають змогу дистанційно вмикати та вимикати техніку, налаштовувати розклад роботи приладів і відстежувати використання електроенергії в реальному часі.

Йдеться про розумну розетку. Детальніше про неї написали в "Мitre".

Як працює розумна розетка

Розумна розетка — це компактний перехідник між звичайною мережею живлення та побутовим приладом. Через мобільний застосунок користувач може контролювати роботу пристроїв, задавати таймери та автоматичні сценарії, а також інтегрувати систему з голосовими помічниками.

Важливо розуміти, що такі пристрої не знижують витрати самі по собі — економія з’являється завдяки більш раціональному використанню електроенергії. Наприклад, вони допомагають уникати режиму очікування та автоматично вимикати техніку, коли вона не потрібна.

Розумна розетка

Де можна реально зекономити

Найбільший ефект помітний там, де споживання електроенергії найвище: кондиціонери, обігрівачі, побутова техніка, телевізори чи ігрові консолі. Також розумні розетки допомагають контролювати фонове споживання енергії, яке часто залишається непомітним.

Окрім потенційної економії, такі пристрої додають комфорту: можна запускати техніку дистанційно, створювати сценарії роботи приладів або імітувати присутність вдома. Саме тому розумні розетки стають одним із базових елементів сучасного "розумного дому".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що звичні чайники поступово відходять у минуле, а новий пристрій дозволяє отримувати окріп за лічені секунди.