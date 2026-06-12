Фанатки дня: кореянки здивували своєю милотою у перший день ЧС-2026

Дівчата засвітилися на головному футбольному святі світу

У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. У перший ігровий день було зіграно два матчі.

Що потрібно знати

Південна Корея здобула першу перемогу на ЧС-2026

Гру проти Чехії відвідали корейські співачки з групи aespa

Дует Jiminjeong дуже популярний на батьківщині

В одній з ігор збірна Південної Кореї обіграла команду Чехії (2:1). На трибунах помітили двох милих уболівальниць з Азії. Виявилось, що це відомий попдует Jiminjeong. Каріна (справжнє ім’я Ю Джі-мін ) і Вінтер (справжнє ім’я Кім Мін-джон) веселилися на трибунах, зібравши безліч захоплених коментарів у соцмережах.

KARINA was trying to hide WINTER while she was yawning but Winter teased her by unhiding herself away from Karina’s flag 😂 pic.twitter.com/syAhbKNAch — Jazz (@mjkmwntr) June 12, 2026

Довідка: Jiminjeong — це назва популярного фанатського "шипа" (дуету) між двома учасницями південнокорейської K-pop групи aespa: Каріною та Вінтер. Ім’я утворено шляхом злиття їхніх справжніх імен: Джимін + Мінджон. Дует неймовірно популярний у Південній Кореї та за її межами завдяки сильній хімії між дівчатами, їхній близькій дружбі, спільним виступам та вірусному контенту в соцмережах.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.