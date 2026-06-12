Прощайте, мотузки на балконі: новий спосіб сушіння одягу зменшує вологість та швидше висушує речі

Ця альтернатива займає набагато менше місця

Класичні білизняні мотузки поступово відходять у минуле. Є одна більш зручна альтернатива — портативні сушарки та компактні сушильні системи.

Вони вирішують одну з найпоширеніших побутових проблем, особливо взимку: одяг довго сохне, займає простір і підвищує вологість у приміщенні. Про це написали в "los andes 142".

На відміну від звичайних мотузок, такі пристрої працюють у закритому або напівзакритому просторі. Усередині циркулює тепле повітря, яке рівномірно висушує одяг.

Конструкції можуть бути різними: від компактних "шаф" до вертикальних сушарок або складаних систем із підігрівом. Головна ідея одна — швидше та ефективніше сушіння незалежно від погоди.

Портативна сушарка. Фото: "los andes 142"

Чому це може стати трендом

Попит на такі пристрої зростає через зміну житлових умов. У невеликих квартирах часто немає місця для розвішування білизни, тому мотузки опиняються у ванній, спальні чи вітальні.

Портативні сушарки не потребують монтажу: їх можна просто підключити до розетки, використати та скласти. Це особливо зручно для орендарів або тих, хто живе у невеликому просторі.

Що варто врахувати перед покупкою

Перед вибором важливо звернути увагу на кілька характеристик:

місткість — скільки білизни можна висушити за раз;

потужність — впливає на швидкість сушіння та витрати електроенергії;

безпека — наявність автоматичного вимкнення;

матеріали — стійкість до нагрівання;

розміри у складеному вигляді — важливо для зберігання;

вентиляція — для комфортного використання в приміщенні.

Зручність, яка витісняє звичні рішення

Портативні сушарки поступово змінюють підхід до побуту. Вони займають менше місця, знижують вологість у квартирі та дозволяють швидше сушити одяг незалежно від погоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що класичні кошики для білизни поступаються новій моделі, яка зменшує ризик, що речі можуть полиняти.