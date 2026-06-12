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Прощайте, мотузки на балконі: новий спосіб сушіння одягу зменшує вологість та швидше висушує речі

Автор
Марина Бондаренко
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Одяг сушитиметься швидше завдяки циркуляції повітря
Одяг сушитиметься швидше завдяки циркуляції повітря. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця альтернатива займає набагато менше місця

Класичні білизняні мотузки поступово відходять у минуле. Є одна більш зручна альтернатива — портативні сушарки та компактні сушильні системи.

Вони вирішують одну з найпоширеніших побутових проблем, особливо взимку: одяг довго сохне, займає простір і підвищує вологість у приміщенні. Про це написали в "los andes 142".

На відміну від звичайних мотузок, такі пристрої працюють у закритому або напівзакритому просторі. Усередині циркулює тепле повітря, яке рівномірно висушує одяг.

Конструкції можуть бути різними: від компактних "шаф" до вертикальних сушарок або складаних систем із підігрівом. Головна ідея одна — швидше та ефективніше сушіння незалежно від погоди.

Що використовувати замість мотузки для білизни
Портативна сушарка. Фото: "los andes 142"

Чому це може стати трендом

Попит на такі пристрої зростає через зміну житлових умов. У невеликих квартирах часто немає місця для розвішування білизни, тому мотузки опиняються у ванній, спальні чи вітальні.

Портативні сушарки не потребують монтажу: їх можна просто підключити до розетки, використати та скласти. Це особливо зручно для орендарів або тих, хто живе у невеликому просторі.

Що варто врахувати перед покупкою

Перед вибором важливо звернути увагу на кілька характеристик:

  • місткість — скільки білизни можна висушити за раз;
  • потужність — впливає на швидкість сушіння та витрати електроенергії;
  • безпека — наявність автоматичного вимкнення;
  • матеріали — стійкість до нагрівання;
  • розміри у складеному вигляді — важливо для зберігання;
  • вентиляція — для комфортного використання в приміщенні.

Зручність, яка витісняє звичні рішення

Портативні сушарки поступово змінюють підхід до побуту. Вони займають менше місця, знижують вологість у квартирі та дозволяють швидше сушити одяг незалежно від погоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що класичні кошики для білизни поступаються новій моделі, яка зменшує ризик, що речі можуть полиняти.

Теги:
#Ремонт #Сушка #Мотузка