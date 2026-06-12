Куди викидати упаковку від яєць: не робіть цю помилку під час сортування сміття

Як ми забруднюємо довкілля, навіть не підозрюючи про це.

Сортування сміття часто викликає труднощі навіть у тих, хто намагається дотримуватися всіх правил. Якщо з пластиковими пляшками чи скляними банками все більш-менш зрозуміло, то деякі побутові відходи можуть поставити в глухий кут. Одним із таких прикладів є упаковка від яєць, яку багато людей викидають неправильно. Як виправити ситуацію, пояснює портал na:Temat.

Після того як останні яйця були використані для сніданку чи випічки, залишається порожня коробка. На перший погляд здається, що рішення щодо сортування очевидне, але насправді все залежить від двох важливих факторів — матеріалу упаковки та її чистоти.

Куди викидати картонну упаковку від яєць

Найчастіше в магазинах яйця продаються у картонних лотках. Якщо така упаковка суха та чиста, її можна без проблем відправляти до контейнера для паперу. Картон добре піддається переробці, тому цей варіант вважається найбільш екологічним.

Однак ситуація змінюється, якщо коробка забруднена. Наприклад, усередині могло розбитися яйце або на поверхні залишилися сліди білка чи жовтка. У такому випадку папір уже не підходить для якісної переробки. Через це забруднену картонну упаковку рекомендують викидати разом зі змішаними побутовими відходами.

Що робити з пластиковими та пінопластовими коробками

Дещо рідше на полицях магазинів можна зустріти яйця у прозорих пластикових або пінопластових упаковках. Особливо часто у цій тарі продають перепелині чи органічні яйця.

Для таких коробок правило простіше. Незалежно від того, виготовлені вони з пластику чи пінопласту, їх слід викидати до контейнера для пластику та інших полімерних матеріалів. Навіть якщо всередині розбилося яйце, упаковку достатньо просто очистити від залишків продукту перед утилізацією.

Чому важливо не помилятися

Експерти наголошують, що саме забруднений папір є однією з найпоширеніших причин проблем під час сортування відходів. Якщо такі матеріали потрапляють до контейнерів для макулатури, вони можуть ускладнити або навіть унеможливити подальшу переробку частини відходів.

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