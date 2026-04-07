Чому кліщі так рано атакували Україну: науковиця пояснила нашестя

Ці паразитарні членистоногі можуть переносити небезпечні хвороби

Зазвичай в Україні кліщі активізуються в травні, коли достатньо тепло та багато зеленої трави, але цьогоріч їхній сезон почався раніше. Адже ці членистоногі орієнтуються на погодні умови.

Про це "Телеграфу" розповіла наукова співробітниця відділу акарології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Ольга Жовнерчук.

За її словами, активність кліщів обумовлена не календарними датами, а погодними умовами. Для цих паразитарних членистоногих ключовими факторами є температура і вологість середовища.

Кліщ у тварини. Фото: Відкриті джерела

"Вже при невеликих плюсових температурних значеннях вони "прокидаються", а при температурі 10–15 активно полюють на свою жертву. Враховуючи, що останні тижні в Україні були досить теплими, ніякої аномалії раннього пробудження кліщів немає", — каже Жовнерчук.

Тобто фактично, коли на території нашої країни було досить тепло в березні, кліщів можна було зустріти вже й тоді. Теж саме стосується осені, якщо температура дозволяє, то сезон активності цих членистоногих може збільшуватись.

Кліщ, який присмоктався

Для довідки

Кліщі — дрібні членистоногі тварини, деякі їхні види можуть бути переносниками небезпечних хвороб як для тварин, так і для людини. Саме тому під час прогулянок у весняний та літній періоди слід бути обачними, а домашніх улюбленців обов'язково обробляти від ектопаразитів.

