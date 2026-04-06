Кліщів побільшало не просто так: у чому головна небезпека і як вберегтись

Ці комахи швидко відновлюють активність з настанням тепла

З весняним потеплінням в Україні помітили надзвичайну активність іксодових кліщів. Проте, як виявляється, аномалії у цьому немає, адже вони активні протягом року і просинаються, коли температура повітря тримається вище +5 градусів.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла акарологиня, наукова співробітниця відділу акарології Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, кандидат біологічних наук Олександра Шевченко. Зауважимо, що, за її словами, на території нашої країни поширені два види кліщів.

В низці регіонів України прокинулись кліщі

Як повідомляв "Телеграф", на минулому тижні на Київщині та Рівненщині почали помічати велику кількість кліщів. Ними були всіяні всі галявини поблизу річок.

Чи не зарано активізувались кліщі?

"Кровосисні кліщі в наших умовах активні протягом року, за виключенням часу, коли їм заважає полювати сніговий покрив або температура повітря нижче нуля. Взимку це нестабільно, тож можна і на Новий рік погуляти в лісі і когось знайти, і в березні спокійно ковзати на ожеледиці. Польовий сезон зі збору кліщів в природі умовно починається, коли температура повітря стабільно тримається вище +5. Але оглядати тварин варто протягом року", — зазначила Шевченко.

Чим небезпечні кліщі та які хвороби вони переносять?

За словами акарологині, основна небезпека цих істот полягає в тому, що з кожним живленням, кліщ потенційно може заразитися від хазяїна тими чи іншими збудниками хвороб і передати їх наступним донорам. Окрема тема — трансоваріальна передача збудника — тобто, від самки до яйця.

"У кожного виду кліщів є свої преференції щодо хазяїнів — хтось має широкий спектр, хтось, зокрема, як іксод пташиний, трапляється переважно на птахах. Тож ми маємо, по-перше — різноманіття збудників, по-друге — різноманіття видів іксодид на певній території, по-третє — різноманіття видів хазяїнів, які можуть бути переносниками інфекцій без ознак хвороби. Поки що найбільше доступної інформації про збудників хвороб людини я бачила щодо боррелій (хвороба Лайма), енцефаліту, геморагічної лихоманки абощо", — пояснила Шевченко.

Як вберегтись від кліщів

За словами експертки, відвадити кліщів можна за допомогою репелентів (натуральних або синтетичних речовин (спреї, мазі та ін.), що призначені для відлякування комарів, мошок, кліщів та інших комах). Також важливо мати головний убір, прикрити шию, надягти одяг з довгими рукавами та штани.

"Уберегтися… Ну, поради щодо шкарпеток на штани, закривати тіло одягом, обов'язково оглядати себе після прогулянки в лісі Ви, мабуть, знаєте не згірш за мене. Є репеленти. Але жоден засіб не дасть 100% гарантії, тож обов'язково оглядати інших і себе і дуже бажано мати репелент під час відпочинку на свіжому повітрі. Вберегти від шкідника тварину трішки складніше, бо це залежить від умов утримання щодо свійських тварин та обробок від паразитів для домашніх. Щодо цього питання варто консультуватися з ветеринарами, адже ті ж собаки на прогулянці мають більше контакту з кущами абощо, ніж їхні власники", — розповіла Шевченко.

Які види кліщів розповсюджені в Україні

Акарологиня пояснила, що в Україні найбільш розповсюджені два види цих членистоногих. Відчути їхній укус майже неможливо.

"В Україні наймасовіші види іксодових кліщів це Ixodes ricinus або собачий кліщ та Dermacentor reticulatus, він же — луговий кліщ, тож зазвичай саме їх будуть знаходити на одязі чи шкірі. Іксодові кліщі, бо кровосисними є не лише вони, але приймемо, що саме іксодові, харчуються між линьками та в дорослому віці для підтримки життєдіяльності та для запуску процесів розмноження і формування яєць. Але стадія, що виходить з яйця — шестинога личинка — настільки маленька і швидко харчується, що її укус може лишитися непоміченим. Наступні стадії — німфальні — теж не настільки помітні, як дорослі самки чи самці", — розповіла Шевченко.

Ixodes ricinus або собачий кліщ

Dermacentor reticulatus або луговий кліщ

Раніше "Телеграф" розповідав, що кліщів приваблює те, що є майже у кожної людини. Це підтверджують дослідження вчених.