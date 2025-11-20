Мільйони мігрантів та болючі тарифи: економіст розповів, що станеться з економікою України після війни

Економіст озвучив, які непопулярні, але необхідні реформи можуть бути запроваджені в Україні

Експерти заявляють, що без приїжджих працівників на економіку України чекає глибока стагнація. На тлі дискусій про економічні ризики, необхідність у трудових мігрантах та інвестиційну довіру до України посилюється і вплив корупційних скандалів, зокрема історії з "плівками НАБУ".

"Телеграф" дізнався в інвестиційного банкіра та фінансового експерта Сергія Фурси чи змінять можливі переговори економічні перспективи України, а також які реформи необхідні вже "тут і зараз"

– Зараз стало відомо, що можливе відновлення процесу переговорів про завершення бойових дій. На вашу думку, які виклики постануть перед українською економікою в першу чергу, якщо ці переговори виявляться успішними?

– Це питання не має сенсу. Виклики ставить саме війна. Завершення війни, якщо це раптом відбудеться, хоча зараз це дуже малоймовірно, якраз призведе до того, що виклики закінчаться. І для економіки це буде супер хороша новина.

– Непокритий дефіцит бюджету Україна на 26-27 роки може сягнути 60 млрд доларів. На вашу думку, що має зробити уряд в цій ситуації? Які існують можливі варіанти покриття дефіциту і який з них є, на вашу думку, найбільш доцільним?

Єдиний можливий варіант покриття дефіциту – це репараційний кредит. Жодних планів "Б" у природі не існує на даний момент. Сергій Фурса

Економіст Сергій Фурса

– Чи завдав скандал із "плівками НАБУ"шкоди українській економіці? І якщо так, то якої саме?

– Ні, не завдав. Щобільше, це очищення від корупції, яке завжди корисне для економіки.

– Чи потрібні Україні, на вашу думку, зараз трудові мігранти з інших країн? Чи будуть вони потрібні після закінчення війни і в яких масштабах?

– Так, Україні потрібні і зараз трудові мігранти з інших країн. Після завершення війни на тлі відновлення ця потреба зросте на порядок. І мова йде про те, що найближчі роки нам треба залучити кілька мільйонів людей.

– Якщо після завершення війни в уряду з'явиться "вікно можливостей" для одного непопулярного, але необхідного економічного рішення, що на вашу думку це має бути та чому?

– Підняття тарифів до ринкових рівнів, щоб ми вже позбулися нарешті адміністративного ціноутворення на важливі товари, які тільки існують. Це про все, і про комунальні послуги в першу чергу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що український ринок цукру переживає парадокс : незважаючи на зниження виробництва приблизно на 300 тисяч тонн порівняно з минулим роком ціни продовжують падати. Оптова вартість цукру опустилася до 20 гривень за кілограм, що нижче за собівартість його виробництва. Через це вітчизняні переробники ризикують працювати на збиток, а два цукрові заводи зовсім відмовилися запускати виробництво цього сезону.